Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс выступила с комментарием к 11-й годовщине Стамбульской конвенции.
Глава МИД Эстонии: мы модернизировали нашу систему поддержки жертв
«Права женщин, предотвращение и прекращение насилия в отношении женщин важны для Эстонии. Вот почему мы стоим рядом с женщинами и девочками как в Эстонии, так и во всем мире. В качестве одного из важных направлений деятельности в Эстонии мы модернизировали нашу систему поддержки жертв, чтобы охватить больше нуждающихся. Мы продолжаем поддерживать работу Совета Европы по предотвращению насилия в отношении женщин и детей. Я призываю другие страны, которые еще не сделали этого, подписать и выполнять Стамбульскую конвенцию», - говорится в комментарии министра.
Как подчеркнула министр, Стамбульская конвенция стала важным достижением в борьбе с гендерным насилием. "Это первое юридически обязывающее соглашение в Европе в этой области. Конвенция представляет собой всеобъемлющий набор мер по предотвращению насилия, защите его жертв и привлечению виновных к ответственности, - говорится в комментарии министра. - Помимо конкретных мер, в документе твердо указано, что насилие в отношении женщин является насилием над правами человека и формой дискриминации".
Эстония ратифицировала Конвенцию в 2018 году, а в апреле 2021 года мы представили последний отчет о выполнении Конвенции.