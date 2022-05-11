Глава МИД Эстонии: мы модернизировали нашу систему поддержки жертв

«Права женщин, предотвращение и прекращение насилия в отношении женщин важны для Эстонии. Вот почему мы стоим рядом с женщинами и девочками как в Эстонии, так и во всем мире. В качестве одного из важных направлений деятельности в Эстонии мы модернизировали нашу систему поддержки жертв, чтобы охватить больше нуждающихся. Мы продолжаем поддерживать работу Совета Европы по предотвращению насилия в отношении женщин и детей. Я призываю другие страны, которые еще не сделали этого, подписать и выполнять Стамбульскую конвенцию», - говорится в комментарии министра.