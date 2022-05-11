Член Европарламента Яак Мадисон рассказал на Vikerraadio, что на самом деле произошло у клуба в Страсбурге и как ситуация завершилась прибытием полиции.
Скандал с евродепутатами от Эстонии вспыхнул из-за пиджака: что на самом деле произошло у ночного клуба в Страсбурге?
В субботу в эстонские СМИ попала информация, что у двоих наших евродепутатов Яака Мадисона и Рихо Терраса во Франции случился конфликт с представителями власти и онидаже находились в полицейской машине.
Причиной большого скандала якобы стал тот факт, что в выссказывании депутатов усматривался расизм, но Мадисон в передаче на Vikerraadio опровергает это утверждение. «Пока я был рядом с Рихо, я не слышал ничего расистского», - заявил он.
Чтобы прояснить ситуацию, Мадисон начал рассказывать о том, как прошла та среда и как, по его словам, инцидент дошел до местной полиции.
А именно, среды в парламенте проходят довольно насышено. Рабочий день часто заканчивается лишь в семь-восемь вечера, после чего люди направляются в ресторан на ужин, где кроме еды иногда употребляются и напитки.
По словам депутата, он сначала вообще не был с Террасом, а случайно встретился с ним вечером. Потом они вместе пошли в паб, где выбор напитков был большим.
Как утверждается, они обсуждали рабочие вопросы, поскольку человек, который ежедневно занимается политикой, не может так легко уйти от этой темы, а Мадисон говорит, что они с Террасом хорошо ладят и у них довольно схожее мировоззрение. Так обсуждалась как внутренняя, так и внешняя политика, а также предстоящие выборы.
«Мы начали с чашки кофе, продолжили чашкой чая, немного пива и одна маленькая рюмашка», — описывает Мадисон, какие напитки он выпил в тот вечер. Когда поинтересовались, какой напиток мог быть в этой рюмке, Мадисон сказала, что, поскольку он не заказывал его сам, он не знает точно, но предположил, что что-то с текилой. «Мы взяли, чтобы отпраздновать успешное голосование и окончание рабочего дня», — добавил он.
Терраса сопровождал голландский коллега, который около пяти утра пригласил их в клуб под названием Live Club. «Для танцев с нами должны были бы быть женщины, но на этот раз их там не было», — говорит Мадисон, добавляя, что у них не было плана танцевать, но они просто хотели поболтать за столом.
«Торопиться было некуда, потому что по четвергам нет определенного времени, к которому надо прийти на работу. Голосование начнется не раньше 12 часов дня», — объясняет он свою затянувшуюся гулянку посреди рабочей недели.
«Перед клубом нас встретил швейцар, это был не чернокожий человек, это был обычный белый человек», — быстро уточняет Мадисон. Швейцар попросил снять верхнюю одежду и оплатить за вход, и именно тогда возникла перебранка.
По словам Мадисона, он уже благополучно сдал свое пальто, а Террас начал спорить, поскольку он не считал, что его пиджак — верхняя одежда, и он отказался сдавать его. Но швейцар считал, что пиджак все-таки надо сдать.
«Маленькие вещи вызывают самые большие споры», — добавляет Мадисон.
Мадисон уже был внутри клуба, когда обнаружил, что его коллега все не приходит и не приходит. Потом он вышел, чтобы узнать, что случилось. Там все продолжался спор, и обе стороны — сотрудник клуба и Террас — угрожали вызвать полицию, которая в конце концов приехала.
«Давайте успокоимся, не будем пересекать черту», — сказал Мадисон, пытаясь успокоить Терраса, поскольку он не считал, что проблема того стоит. «Пока я был рядом с Рихо, я не слышал ничего расистского», — добавляет Мадисон, поскольку в СМИ утверждали, что они якобы вели себя по-расистски с персоналом клуба.
«Один из нас сказал по-французски «обезьяна». Я потом погуглил, как обезьяна по-французски, там что-то было с буквой s, я даже не помню», — объясняет Мадисон, почему он считает это утверждение невозможным.
Однако французская полиция сразу же заняла негативную позицию по отношению к Террасу, который начал в свою защиту снимать ситуацию на телефон. «Эстонская полиция лучше, компетентнее занимается такими делами. Сохранять нейтралитет не удалось», — говорит Мадисон о работе местных представителей властей.
По словам Мадисон, люди во Франции по-прежнему имеют право снимать на видео работу правоохранительных органов, хотя Макрон безуспешно пытался запретить это в соответствии с новыми законами. Однако один из полицейских схватил телефон Терраса и начал удалять из него файлы.
«Это было незаконно, и поэтому я сам забрал у полиции телефон Рихо, — говорит Мадисон. Как бывшему помощнику полицейскому в Эстонии, ему не давало покоя, что действовали так некомпетентно, и он попытался защитить права Терраса.
В итоги представители власти отнеслись к ним как к агрессорам, и в конце концов эстонским депутатам пришлось сесть в полицейскую машину. А в машине у эстонцев стали выяснять, кто они и какую должность занимают.
Какое-то время существовал языковой барьер, и полиция не сразу поняла, кто они такие в Европарламенте. Наконец, у них попросили документы. «Несмотря на то, что так говорят в СМИ, я не мог размахивать своим дипломатическим паспортом, поскольку он вместе с моей верхней одеждой находился все еще в клубе, откуда его полиция забрала сама», — опроверг слухи Мадисон.
Короче говоря, эстонские депутаты Европарламента прославились из-за банального спора, является ли пиджак верхней одеждой или нет.