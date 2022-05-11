Скандал с евродепутатами от Эстонии вспыхнул из-за пиджака: что на самом деле произошло у ночного клуба в Страсбурге?

В субботу в эстонские СМИ попала информация, что у двоих наших евродепутатов Яака Мадисона и Рихо Терраса во Франции случился конфликт с представителями власти и онидаже находились в полицейской машине.

Причиной большого скандала якобы стал тот факт, что в выссказывании депутатов усматривался расизм, но Мадисон в передаче на Vikerraadio опровергает это утверждение. «Пока я был рядом с Рихо, я не слышал ничего расистского», - заявил он.

Чтобы прояснить ситуацию, Мадисон начал рассказывать о том, как прошла та среда и как, по его словам, инцидент дошел до местной полиции.

А именно, среды в парламенте проходят довольно насышено. Рабочий день часто заканчивается лишь в семь-восемь вечера, после чего люди направляются в ресторан на ужин, где кроме еды иногда употребляются и напитки.

По словам депутата, он сначала вообще не был с Террасом, а случайно встретился с ним вечером. Потом они вместе пошли в паб, где выбор напитков был большим.

Как утверждается, они обсуждали рабочие вопросы, поскольку человек, который ежедневно занимается политикой, не может так легко уйти от этой темы, а Мадисон говорит, что они с Террасом хорошо ладят и у них довольно схожее мировоззрение. Так обсуждалась как внутренняя, так и внешняя политика, а также предстоящие выборы.

«Мы начали с чашки кофе, продолжили чашкой чая, немного пива и одна маленькая рюмашка», — описывает Мадисон, какие напитки он выпил в тот вечер. Когда поинтересовались, какой напиток мог быть в этой рюмке, Мадисон сказала, что, поскольку он не заказывал его сам, он не знает точно, но предположил, что что-то с текилой. «Мы взяли, чтобы отпраздновать успешное голосование и окончание рабочего дня», — добавил он.

Терраса сопровождал голландский коллега, который около пяти утра пригласил их в клуб под названием Live Club. «Для танцев с нами должны были бы быть женщины, но на этот раз их там не было», — говорит Мадисон, добавляя, что у них не было плана танцевать, но они просто хотели поболтать за столом.

«Торопиться было некуда, потому что по четвергам нет определенного времени, к которому надо прийти на работу. Голосование начнется не раньше 12 часов дня», — объясняет он свою затянувшуюся гулянку посреди рабочей недели.

«Перед клубом нас встретил швейцар, это был не чернокожий человек, это был обычный белый человек», — быстро уточняет Мадисон. Швейцар попросил снять верхнюю одежду и оплатить за вход, и именно тогда возникла перебранка.