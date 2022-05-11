По подсчетам Международной организации труда, Украина с начала российского вторжения потеряла 4,8 млн рабочих мест - треть от существовавших до начала войны, пишет Deutsche Welle.
Украина из-за войны потеряла треть рабочих мест
Если конфликт затянется, будет уничтожено до семи миллионов рабочих мест, что составит 43,5 процента, предупредили в ООН. Кризис в Украине также сказывается на соседних странах, в первую очередь Венгрии, Молдове, Польше, Румынии и Словакии. "Если боевые действия продолжатся, украинские беженцы будут вынуждены оставаться в изгнании дольше, что окажет дополнительное давление на рынок труда и системы социальной защиты в этих государствах и увеличит безработицу во многих из них", - говорится в отчете ООН.
Nearly 5 million jobs have been lost in Ukraine since the start of the Russian aggression.— International Labour Organization (@ilo) May 11, 2022
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