Студия Postimees: начнет ли РФ юридически включать в свой состав оккупированные ею украинские территории?

- Бывший премьер Финляндии Александр Стубб сказал журналистам, что единственной причиной вступления Финляндии в НАТО станет Владимир Путин. Британский премьер Борис Джонсон заявил, что Европе сейчас приходится обсуждать, как укрепить свою защиту от пустого тщеславия тирана XXI века. По сути, Джонсон и Стубб свели главную проблему с безопасностью в Европе к личности одного человека. Не слишком ли это упрощенное восприятие ситуации? Не выглядит ли правдоподобным, что и без Путина в РФ есть кому подхватить знамя его тирании?

- На этой неделе во время визита в Одессу главы Евросовета Шарля Мишеля по Одессе были нанесены ракетные удары. Из-за воздушной тревоги Мишелю пришлось прятаться в убежище. Ранее Россия выпускала ракеты по Киеву во время нахождения в украинской столице генсека ООН и премьера Болгарии. Можно ли сказать, что такие удары — это сознательное давление на особенно активно помогающих Украине политиков и на максимально поддерживающие Украину страны и инстанции?

- Парламент Литвы 10 мая принял резолюцию, в которой говорится, что военное и политическое руководство РФ стремится уничтожить украинскую нацию, поэтому такие действия должны быть признаны геноцидом. Ранее, в конце апреля, войну России в Украине геноцидом признали и парламенты Эстонии и Латвии. 11 мая это сделал парламент Чехии. Можно ли ожидать, что и парламенты других западных стран начнут следовать этому примеру?