Теперик: у России нет возможностей для провокаций военного характера против Финляндии и Швеции

Конечно, сводить все к одному Путину — это и в самом деле упрощение, но я бы сказал, что это нужное упрощение. Потому что нужно же объяснить жителям Финляндии, Швеции, других стран, почему агрессия России против Украины спровоцировала такие эпохальные изменения в архитектуре безопасности в регионе Балтийского моря. Но нельзя забывать, что агрессивная и шовинистическая политика Путина пользуется среди населения РФ довольно широкой поддержкой, и в этой стране действительно есть люди, которые могли бы не только подхватить, но и расширить такую политику, применяя ее не только к Украине, но и к другим странам.

- Вчера глава оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион обратится к президенту России с просьбой о вхождении в состав РФ, поскольку большинство жителей Херсона якобы чувствуют себя россиянами, а свой край они считают частью России. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже успел сказать, что решать, войдет ли Херсонская область в состав РФ, должны жители региона, и что процедура вхождения в состав России должна быть юридически четкой и легитимной, как было с Крымом. О чем говорит вероятное желание России присоединять теперь какие-то оккупированные территории сразу, без промежуточных «референдумов о независимости»?

- Если говорить конкретно о Херсонской области, в которой я со своей командой был в последний раз в ноябре 2021 года, то данные, которые мы там собирали в течение многих лет и анализировали, ни в коем случае не подтверждали какое-то пророссийское мировоззрение жителей. Напротив, эти люди выглядели в большинстве своем убежденными патриотами Украины. У них могло быть очень много претензий к действующей украинской власти, но никакой любви к Путину и России там у людей не наблюдалось.

Разумеется, в Украине были территории, жители которых хотели тесных и дружелюбных отношений с Россией. Прежде всего, это были регионы на востоке Украины. Однако в Херсонской области не было ничего подобного. Поэтому если проводить там сейчас какой-то референдум, то люди на него просто не пойдут. Конечно, можно нарисовать любые числа, но это выглядело бы совсем уж глупо. Вероятно, в администрации президента РФ не все люди глупы, и там нашлись те, кто понял, что если в Донецкой и Луганской областях еще можно было как-то срежиссировать такие референдумы, то в Херсонской области реализация такой затеи обречена смотреться совсем уж смехотворно. Причем для любой аудитории.