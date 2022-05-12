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Теперик: у России нет возможностей для провокаций военного характера против Финляндии и Швеции

Павел Соболев
Теперик: у России нет возможностей для провокаций военного характера против Финляндии и Швеции
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  • Имперские амбиции России исторически мешают ей строить добрые отношения с соседями
  • Попытка провести в Херсонской области референдум обречена выглядеть смехотворной
  • Вашингтон предостерегает Москву от применения в Украине запрещенного оружия

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, исполнительный директор Международного центра обороны и безопасности Дмитрий Теперик среди прочего ответил на вопросы, касающиеся решения Финляндии вступить в НАТО и заявления оккупационной администрации Херсонской области Украины о скором присоединении региона к России.

- Сегодня президент и премьер-министр Финляндии официально объявили, что Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО. Вчера бывший премьер Финляндии Александр Стубб сказал журналистам, что единственной причиной вступления Финляндии в НАТО станет Владимир Путин. При этом Стубб подчеркнул, что Финляндию не беспокоят угрозы России в связи с подачей Финляндией и Швецией заявки на вступление в альянс. До каких пределов может дойти гнев России в связи с подачей Финляндией и Швецией заявок на присоединение к НАТО? До словесной истерики чиновников или до каких-то провокаций на воде, в воздухе, в киберпространстве?

- Думаю, что именно в киберпространстве эти провокации могут случиться с наибольшей вероятностью. Если же рассуждать о каких-то провокациях военного характера, то такие возможности у России сейчас очень сильно ограничены. Если говорить о российском военном потенциале, то огромная его часть или задействована в войне в Украине, или уже просто не существует. Или же существует только на бумаге, или же на складах, откуда нужные мощности просто невозможно мобилизовать.

Поэтому мне кажется, что в смысле использования Россией военного компонента ни Финляндии, ни уж тем более Швеции бояться нечего. Конечно, последуют какие-то риторические выпады, словесные угрозы, могут быть какие-то незначительные провокации, допустим, на границе России и Финляндии, поскольку эта граница очень протяженная и проходит по очень сложной местности. Но вряд ли такие инциденты будут серьезными.

- Вчера Великобритания подписала со Швецией и Финляндией соглашение о взаимных гарантиях безопасности в случаях нападения. Выступая после переговоров с премьер-министром Швеции, британский премьер Борис Джонсон заявил о странности ситуации, в каковой страны Европы вынуждены сейчас обсуждать, как укрепить свою защиту от «пустого тщеславия тирана XXI века». По сути, Джонсон, как и Стубб, свел проблему с безопасностью в Европе к личности одного человека, Владимира Путина. Не слишком ли это упрощенное восприятие ситуации? Не кажется ли правдоподобным, что и без Путина в России есть кому подхватить знамя его тирании?

- Нужно признать, что, увы, имперские амбиции России, в каком бы виде это государство не существовало, будь это Российская Федерация, СССР или Российская империя, мешают мирным отношениям с соседями. Периоды, в которые Россия поддерживала со своими соседями именно мирные отношения, всегда были очень короткими. Поэтому если сейчас попытаться спроецировать исторические уроки даже на среднюю перспективу, то становится ясно, что от России не приходится ожидать какой-то миролюбивой политики по отношению к соседним государствам. Особенно это касается тех государств, которые очевидно слабее.

Ясно, что с Путиным или без него, но Россия как государственное образование считается только с силой. Понимает только язык силы. Альянс НАТО, хоть и является оборонительным альянсом, оказывается в случае необходимости состоятелен вести диалог с Россией именно с позиции силы, и это означает, что государства, входящие в этот альянс, среди которых теперь будут и Финляндия с Швецией, намного надежнее защищены от имперских амбиций России.

Конечно, сводить все к одному Путину — это и в самом деле упрощение, но я бы сказал, что это нужное упрощение. Потому что нужно же объяснить жителям Финляндии, Швеции, других стран, почему агрессия России против Украины спровоцировала такие эпохальные изменения в архитектуре безопасности в регионе Балтийского моря. Но нельзя забывать, что агрессивная и шовинистическая политика Путина пользуется среди населения РФ довольно широкой поддержкой, и в этой стране действительно есть люди, которые могли бы не только подхватить, но и расширить такую политику, применяя ее не только к Украине, но и к другим странам.

- Вчера глава оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион обратится к президенту России с просьбой о вхождении в состав РФ, поскольку большинство жителей Херсона якобы чувствуют себя россиянами, а свой край они считают частью России. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже успел сказать, что решать, войдет ли Херсонская область в состав РФ, должны жители региона, и что процедура вхождения в состав России должна быть юридически четкой и легитимной, как было с Крымом. О чем говорит вероятное желание России присоединять теперь какие-то оккупированные территории сразу, без промежуточных «референдумов о независимости»?

- Если говорить конкретно о Херсонской области, в которой я со своей командой был в последний раз в ноябре 2021 года, то данные, которые мы там собирали в течение многих лет и анализировали, ни в коем случае не подтверждали какое-то пророссийское мировоззрение жителей. Напротив, эти люди выглядели в большинстве своем убежденными патриотами Украины. У них могло быть очень много претензий к действующей украинской власти, но никакой любви к Путину и России там у людей не наблюдалось.

Разумеется, в Украине были территории, жители которых хотели тесных и дружелюбных отношений с Россией. Прежде всего, это были регионы на востоке Украины. Однако в Херсонской области не было ничего подобного. Поэтому если проводить там сейчас какой-то референдум, то люди на него просто не пойдут. Конечно, можно нарисовать любые числа, но это выглядело бы совсем уж глупо. Вероятно, в администрации президента РФ не все люди глупы, и там нашлись те, кто понял, что если в Донецкой и Луганской областях еще можно было как-то срежиссировать такие референдумы, то в Херсонской области реализация такой затеи обречена смотреться совсем уж смехотворно. Причем для любой аудитории.

Поэтому, наверное, единственную возможность как-то легитимировать оккупацию Россия увидела в прямом присоединении этой территории к РФ. Также вполне вероятно, что российской власти кажется, что прямое присоединение легче продать жителям Херсонской области, которым прекрасно известно, как сильно упал после 2014 года уровень жизни на территориях так называемых ДНР и ЛНР. Возможно, это расчет соблазнить какую-то часть жителей Херсонской области перспективой стать жителями именно субъекта РФ, что означало бы гарантированное вливание в эту территорию российских государственных субсидий.

- Газета «Вашингтон пост» сообщила, что в целях недопущения роста напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой США придерживаются ограничений при предоставлении Украине американских разведданных. США не предоставляют Украине подробную информацию, которая помогла бы уничтожить представителей российского командования. В эту категорию попадают, в частности, начальник Генштаба Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу. Также США не предоставляют информацию, которая помогла бы Украине атаковать российские цели за пределами Украины. Возможен ли отказ американской стороны от таких ограничений? Если да, при каких условиях он мог бы произойти?

- Отказ от таких ограничений может пройзойти при большей эскалации конфликта. При условии, что оккупационные войска начнут существенно продвигаться вглубь Украины. Вероятность этого сейчас довольно низкая, но она все-таки существует. Ведь если посмотреть сейчас на так называемый восточный фронт, то там, конечно, ситуация очень напряженная.

Также США могут отказаться от подобного рода ограничений в том случае, если Россия будет активно применять запрещенное оружие. Речь даже не о тактическом ядерном оружии; достаточно будет и расширения применения химического оружия. Термин «красные линии», конечно, немного затерся в последнее время от частого употребления, но Вашингтону необходимо показать Москве, что эти красные линии для него существуют, показать, где они проходят. Подать сигнал, что переступать их все-таки не стоит, и предупредить о том, что пройзойдет в случае игнорирования этого сигнала.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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