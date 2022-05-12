Теперик: у России нет возможностей для провокаций военного характера против Финляндии и Швеции

- Сегодня президент и премьер-министр Финляндии официально объявили, что Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО. Вчера бывший премьер Финляндии Александр Стубб сказал журналистам, что единственной причиной вступления Финляндии в НАТО станет Владимир Путин. При этом Стубб подчеркнул, что Финляндию не беспокоят угрозы России в связи с подачей Финляндией и Швецией заявки на вступление в альянс. До каких пределов может дойти гнев России в связи с подачей Финляндией и Швецией заявок на присоединение к НАТО? До словесной истерики чиновников или до каких-то провокаций на воде, в воздухе, в киберпространстве?
- Думаю, что именно в киберпространстве эти провокации могут случиться с наибольшей вероятностью. Если же рассуждать о каких-то провокациях военного характера, то такие возможности у России сейчас очень сильно ограничены. Если говорить о российском военном потенциале, то огромная его часть или задействована в войне в Украине, или уже просто не существует. Или же существует только на бумаге, или же на складах, откуда нужные мощности просто невозможно мобилизовать.
Поэтому мне кажется, что в смысле использования Россией военного компонента ни Финляндии, ни уж тем более Швеции бояться нечего. Конечно, последуют какие-то риторические выпады, словесные угрозы, могут быть какие-то незначительные провокации, допустим, на границе России и Финляндии, поскольку эта граница очень протяженная и проходит по очень сложной местности. Но вряд ли такие инциденты будут серьезными.
- Вчера Великобритания подписала со Швецией и Финляндией соглашение о взаимных гарантиях безопасности в случаях нападения. Выступая после переговоров с премьер-министром Швеции, британский премьер Борис Джонсон заявил о странности ситуации, в каковой страны Европы вынуждены сейчас обсуждать, как укрепить свою защиту от «пустого тщеславия тирана XXI века». По сути, Джонсон, как и Стубб, свел проблему с безопасностью в Европе к личности одного человека, Владимира Путина. Не слишком ли это упрощенное восприятие ситуации? Не кажется ли правдоподобным, что и без Путина в России есть кому подхватить знамя его тирании?
- Нужно признать, что, увы, имперские амбиции России, в каком бы виде это государство не существовало, будь это Российская Федерация, СССР или Российская империя, мешают мирным отношениям с соседями. Периоды, в которые Россия поддерживала со своими соседями именно мирные отношения, всегда были очень короткими. Поэтому если сейчас попытаться спроецировать исторические уроки даже на среднюю перспективу, то становится ясно, что от России не приходится ожидать какой-то миролюбивой политики по отношению к соседним государствам. Особенно это касается тех государств, которые очевидно слабее.
Ясно, что с Путиным или без него, но Россия как государственное образование считается только с силой. Понимает только язык силы. Альянс НАТО, хоть и является оборонительным альянсом, оказывается в случае необходимости состоятелен вести диалог с Россией именно с позиции силы, и это означает, что государства, входящие в этот альянс, среди которых теперь будут и Финляндия с Швецией, намного надежнее защищены от имперских амбиций России.