Православный священник: я испытал стыд, когда узнал, что патриарх поддержал Путина

Игорь Прекуп говорит, что на самом деле церкви, входящие в состав Московского патриархата, автономны, и их епископы равноправны, а потому Кирилл не может выступать от лица православных церквей Эстонии, Латвии, Литвы или Украины.

Прекуп добавляет, что духовенство православной церкви свободно в своих мыслях и высказываниях. Хороший пример тому — заявление главы украинской православной церкви Московского Патриархата о том, что война на Украине — это агрессия Путина.