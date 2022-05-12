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Православный священник: я испытал стыд, когда узнал, что патриарх поддержал Путина

Kuuuurija
Православный священник: я испытал стыд, когда узнал, что патриарх поддержал Путина
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Протоиерей Игорь Прекуп.
Протоиерей Игорь Прекуп. Фото: Pilt videost

Программа Катрин Луст "Kuuuurija" в своем очередном выпуске отправилась в Палдиски, чтобы встретититься с протоиереем Таллиннской православной церкви Московского Патриархата Игорем Прекупом и спросить его, ​​какие настроения царят среди местных православных.

Игорь Прекуп говорит, что на самом деле церкви, входящие в состав Московского патриархата, автономны, и их епископы равноправны, а потому Кирилл не может выступать от лица православных церквей Эстонии, Латвии, Литвы или Украины.

Прекуп добавляет, что духовенство православной церкви свободно в своих мыслях и высказываниях. Хороший пример тому — заявление главы украинской православной церкви Московского Патриархата о том, что война на Украине — это агрессия Путина.

Прекуп считает происходящее в Украине преступлением и говорит, что испытал стыд, когда увидел по телевизору, что Патриарх Кирилл поддержал Путина.

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