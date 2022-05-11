Коронавирус в Шанхае: жесткий локдаун, дезинфекции, а в больницу - только с разрешения властей

Би-би-си известны ситуации, когда жителям приходилось долго ждать приезда машины скорой помощи - некоторые были вынуждены воспользоваться частным автотранспортом, чтобы доехать до больницы.

В последнее время в китайских соцсетях появляется все больше видеозаписей, на которых одетые в белые комбинезоны сотрудники здравоохранения дезинфицируют квартиры.

Как пишет издание Shanghai Daily, обычно это касается только тех квартир, у обитателей которых был выявлен коронавирус. Однако когда речь идет о старых жилых кварталах, где часто семьям приходится делить кухню и туалет - такие помещения будут продезинфицированы полностью.

В последние дни жители некоторых районов, где ранее не вводили жестких ограничений, сообщают о появлении высоких заборов вокруг жилых комплексов.