Сегодня вечером с балкона панельного дома на бульваре Сыпрузе в Тарту выпал 15-летний юноша, пишет Tartu Postimees.
В Тарту подросток упал с балкона панельного дома
В Тарту подросток упал с балкона панельного дома
В 17:20 в полицию поступила информация о том, что молодой человек упал с балкона. Сначала свидетель несчастного случая сообщил Tartu Postimees, что на место происшествия прибыли полиция и две машины скорой помощи, которые начали реанимацию, но, по словам пресс-секретаря Департамента полиции и пограничной охраны, упавший был в сознании, когда приехала скорая помощь и его доставили в больницу.
Полиция пока не смогла прокомментировать точные обстоятельства аварии, поэтому в среду в 19:00 еще не были известны причины, по которым молодой человек упал с балкона жилого дома бульвара Сыпрузе, 3 и оказался в опасной для жизни ситуации.
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