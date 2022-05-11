Ср, 11.05.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

В Тарту подросток упал с балкона панельного дома

Йенс Раавик
В Тарту подросток упал с балкона панельного дома
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
15-летний подросток упал с балкона панельного дома на бульваре Сыпрузе, 3.
15-летний подросток упал с балкона панельного дома на бульваре Сыпрузе, 3. Фото: Lugeja foto

Сегодня вечером с балкона панельного дома на бульваре Сыпрузе в Тарту выпал 15-летний юноша, пишет Tartu Postimees.

В 17:20 в полицию поступила информация о том, что молодой человек упал с балкона. Сначала свидетель несчастного случая сообщил Tartu Postimees, что на место происшествия прибыли полиция и две машины скорой помощи, которые начали реанимацию, но, по словам пресс-секретаря Департамента полиции и пограничной охраны, упавший был в сознании, когда приехала скорая помощь и его доставили в больницу.

Полиция пока не смогла прокомментировать точные обстоятельства аварии, поэтому в среду в 19:00 еще не были известны причины, по которым молодой человек упал с балкона жилого дома бульвара Сыпрузе, 3 и оказался в опасной для жизни ситуации.

Ключевые слова
Наверх