В Тарту подросток упал с балкона панельного дома

В 17:20 в полицию поступила информация о том, что молодой человек упал с балкона. Сначала свидетель несчастного случая сообщил Tartu Postimees, что на место происшествия прибыли полиция и две машины скорой помощи, которые начали реанимацию, но, по словам пресс-секретаря Департамента полиции и пограничной охраны, упавший был в сознании, когда приехала скорая помощь и его доставили в больницу.