Карис: Эстония ждет вступления Финляндии и Швеции в НАТО

«Вступление Финляндии и Швеции в НАТО стало бы значительным вкладом в безопасность региона Балтийского моря, - сказал Карис. - Это существенным образом отразилось бы на оборонном сотрудничестве Северных и Балтийских стран, а также на действиях НАТО в нашем регионе».

По оценке Кариса, у России нет ресурсов для значительной демонстрации военной силы в регионе в ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, но он назвал возможными кибер- или гибридные операции. «Эстония стоит рядом с Финляндией и поддерживает ее политически и практически», - сказал Карис.

Обсуждая обстановку в сфере европейской безопасности, Карис сказал, что важнее всего как завершение войны победой Украины, так и энергетическая независимость и безопасность европейских стран. «Сейчас важно поддерживать Украину и продолжать оказывать давление на Россию с помощью санкций, - сказал Карис. - Согласованные в ЕС экономические санкции невозможно смягчить, прежде чем будет компенсирован военный ущерб».

Президенты подчеркнули необходимость углубить региональное сотрудничество для достижения энергетической независимости. «Сотрудничество Эстонии и Финляндии по созданию плавучего терминала СПГ является важным шагом в этом направлении. Мы также должны с умом заниматься усилением регионального сотрудничества в сфере возобновляемой энергии», - сказал Карис.

В приветственной речи на торжественном семинаре в честь 40-летия Общества Тугласа, которая предшествовала встрече президентов, Карис сказал, что отношения и судьбы Эстонии и Финляндии тесно переплетены. «У Финляндии миллион друзей на юг от пролива, - сказал президент. - Эстония смогла в качестве государства встать рядом с Финляндией в ООН 31 год назад, когда мы восстановили свою независимость. В ЕС наши судьбы переплелись 18 лет назад. Мы хорошие партнеры друг для друга в этих организациях. Теперь возможно, что Финляндия встанет рядом с Эстонией в НАТО, что сплетет также безопасность наших стран и народов».

Карис пожелал обществу смелого взгляда в будущее и новаторского настроя, чтобы и в последующие десятилетия были поводы собраться вместе, порадоваться обширному культурному сотрудничеству между двумя народами и странами и поставить дальнейшие цели.