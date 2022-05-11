Министерство экономики, Elering и Alexela достигли соглашения о дальнейших планах по строительству СПГ-терминала, пишет Rus.ERR.
Министерство экономики, Elering и Alexela достигли соглашения о строительстве СПГ-терминала
Министерство экономики, Elering и Alexela достигли соглашения о строительстве СПГ-терминала
Согласно нынешним планам, Alexela построит причал в Палдиски. Расходы покроет потребитель газа, для которого будет действовать повышенная сетевая плата в следующем отопительном периоде, передает "Актуальная камера" (ETV).
Размер оплаты утвердит Департамент конкуренции.
Государство в лице предприятия Elering гарантирует, чтобы газ шел по трубам.
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