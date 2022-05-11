Ср, 11.05.2022
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Министерство экономики, Elering и Alexela достигли соглашения о строительстве СПГ-терминала

rus.postimees.ee
Министерство экономики, Elering и Alexela достигли соглашения о строительстве СПГ-терминала
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Председатель правления Elering Таави Вескимяги.
Председатель правления Elering Таави Вескимяги. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Министерство экономики, Elering и Alexela достигли соглашения о дальнейших планах по строительству СПГ-терминала, пишет Rus.ERR.

Согласно нынешним планам, Alexela построит причал в Палдиски. Расходы покроет потребитель газа, для которого будет действовать повышенная сетевая плата в следующем отопительном периоде, передает "Актуальная камера" (ETV).

Размер оплаты утвердит Департамент конкуренции.

Государство в лице предприятия Elering гарантирует, чтобы газ шел по трубам.

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