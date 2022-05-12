Заявление центристов: пора повысить детские и семейные пособия

Мы оставляем страну нашим детям, чтобы в будущем они руководствовались теми же общечеловеческими ценностями, как например, помогать нуждающимся. В условиях шокирующего роста цен мы должны помочь семьям с детьми справиться материально.

За первые четыре месяца этого года инфляция превысила 10 процентов, в апреле показатель инфляции приблизился к 19 процентам и, согласно прогнозам аналитиков, ожидать радостных новостей не стоит. Если учесть экономический кризис и реструктуризацию экономики, то вопрос доходов людей становится еще более актуальным. В проекте дополнительного государственного бюджета, который сейчас находится на рассмотрении парламента, предусмотрено решение только особо острых проблем. Однако наши люди достойны гораздо большего.

Поэтому Центристская партия решила подать законопроект, направленный на решение проблем семей. Мы считаем необходимым:

• выплачивать ежемесячное пособие в размере 100 евро на каждого ребенка;

• семьям, в которых растет три и более ребенка, дополнительно выплачивать 700 евро в месяц (в дополнение к выплачиваемым на каждого ребенка 100 евро);

• семьям, в которых растет семь и более детей, дополнительно выплачивать 900 евро в месяц (в дополнение к выплачиваемым на каждого ребенка 100 евро);

Мы также считаем, чтобы пособие многодетным семьям должно индексироваться. Это означает, что при подорожании жизни, будет повышаться пособие многодетным семьям. При снижении цен сумма пособия уменьшаться не будет.