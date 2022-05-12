Социология ⟩ Россияне теряют веру в войну

- «Левада-центр» фиксирует падение уровня поддержки войны, как говорят в России, «спецоперации». В марте был 81%, в апреле - 74%. Вы говорите, что падение «несущественное». Но ведь в социологии важны не столько цифры, сколько направление движения?

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- Чтобы иметь понятное направление движения, нужно больше двух замеров. Хотя бы три, а лучше четыре. Но мы зафиксировали разворот. До сих пор мы видели, в том числе в своих исследованиях, рост поддержки. В самом начале данные ФОМ и ВЦИОМ (государственные службы социологии РФ – прим.ред.) были меньше, чем данные на конец марта. Сейчас, видимо, стало больше информации, и при этом меньше понимания перспектив. Обещали же людям «закончить быстро». А быстро не получается. И люди стараются разобраться. «Безусловная поддержка» была в марте на уровне 53%. Сейчас стала меньше на 8%. Но среди тех, кто «скорее за», падения нет. И другие замеры по теме, которые мы видим, существенного проседания настроений пока не показывают.

- Стало больше информации? В РФ же тотальная зачистка независимых СМИ, все, что не «за войну», заблокировано.

- Да, информационная блокада есть. Но информация просачивается от тех, кто сам был там. От родственников, кто там был и остается. И сейчас уже прошло больше времени, чтобы люди могли посмотреть разные источники информации по сравнению с мартом. По нашим данным, сегодня уже около трети россиян пользуются VPN (технология для обхода блокировок в интернете – прим.ред.)

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Вообще отношение сложилось еще до отключения независимых СМИ. В целом две трети общества РФ на стороне власти, что бы она ни делала. И где-то четверть была «против». Эти контуры сохраняются. Блокировки СМИ закрепляют это соотношение. От первоначального разделения на «наши СМИ», которые «смотрим», и «чужие СМИ», которые «не смотрим», общество же постепенно уходит. Все равно копится интерес к альтернативе. К любой иной точке зрения.

- Падение уровня поддержки войны может связано с усталостью от самой темы?

- Мы совершенно точно видим, что внимание к теме падает. Если сравнивать с 2014 годом, то тогда в обществе России была эйфория (когда Москва оккупировала Крым, включила его в состав РФ – прим.ред.). В феврале 2022 сразу был шок и оцепенение. Много сомнений, страхи, тревога – основные чувства, о которых люди говорили с самого начала. Да, есть поддержка, но есть и большая тревога даже среди тех, кто поддерживает (46% россиян говорят, что события в Украине их «очень беспокоят», 36% - «скорее беспокоят», 9%- «скорее не беспокоят», 7% - «совершенно не беспокоят»).

Фото: Levada.ru

- Насколько выросло количество отказов от общения с вами со стороны респондентов?