Население Эстонии растет: иммиграция компенсировала крайне высокую смертность

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Терье Трасберг, в прошлом году количество смертей было чрезвычайно высоким – на 5315 больше, чем рождений: «Высокая смертность и остававшаяся в последние годы на одном уровне рождаемость обусловили негативный естественный прирост населения. В противовес этому сальдо миграции вновь оказалось положительным – в Эстонию на проживание прибыло на 7043 человека больше, чем отсюда уехало».

Количество рождений осталось на прежнем уровне, количество смертей значительно увеличилось.

В прошлом году родилось 13 272 ребенка, что соответствует уровню предыдущего года, но при этом на 800 детей меньше, чем в 2019 году, когда родилось 14 099 детей. «По сравнению с последними двумя годами перед пандемией уменьшилось количество первых, вторых и третьих детей, но увеличилось количество рождений четвертых и более детей. Если посмотреть на возраст матерей, то увеличилось количество женщин, родивших первого или второго ребенка в возрасте 30–44 лет», - пояснила Трасберг.

В прошлом году ушли из жизни 18 587 человек. За последнее десятилетие число смертей сохранялось в промежутке 15 000–16 000 и годовые колебания оставались примерно в пределах 300. «Однако показатель прошлого года был исключительным – в последний раз смертность была такой высокой в ​​1997 году», - уточнила Трасберг.

За счет естественного прироста в прошлом году население уменьшилось на 5 315 человек. Лишь в Тартуском уезде естественный прирост был положительным. «В целом можно сказать, что естественный прирост отрицательный по всей Эстонии, в том числе и в крупных городах. Единственными исключениями являются волости вокруг крупных городов, такие как Раэ и Сауэ возле Таллинна, а также Луунья и Камбья вокруг Тарту», ​​- сказала аналитик.