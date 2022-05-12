Сетевые предприятия: вблизи линий электропередачи следует действовать с особой осторожностью

В сезон садовых, сельскохозяйственных и строительных работ, а также при организации развлекательных мероприятий люди иногда забывают об опасностях, таящихся вблизи линий электропередачи. Во время пребывания в охранной зоне воздушной линии электропередачи меры осторожности никогда не бывают чрезмерными. Например, человек может получить смертельный удар электрическим током от высоковольтных линий, даже не касаясь провода, достаточно просто подойти к нему слишком близко.

«Вблизи линии напряжением 110 киловольт удар электрическим током может произойти на расстоянии одного метра от провода высоковольтной линии, а в случае более мощных линий – на расстоянии 2,5 метров, – пояснил руководитель службы эксплуатации линий Elering Андрус Веэлейд. - Провода линий хоть и расположены на высоких мачтах, опасную ситуацию может создать крупная техника, например, самосвалы, лесовозы, краны, подъемники или комбайны».

По словам партнера Elektrilevi по безопасности Райво Ораса, ни в коем случае нельзя приближаться к проводу упавшей воздушной линии электропередачи или касаться его: «Если вы заметили упавший провод, не подходите к нему ближе, чем на 20 метров, поскольку провод может быть под напряжением и смертельно опасным. Вместо этого рекомендуем немедленно сообщить об опасной ситуации по номеру телефона 112».

Эксперт отдела профилактики также участвующего в кампании Спасательного департамента Сандра Репп напоминает, что костер вблизи воздушной линии электропередачи нельзя разводить даже в безветренную погоду и при условии, что за костром присматривают: «Между поднимающимся над костром столбом дыма и проводами воздушной линии электропередачи может возникнуть проводящий электричество ионизированный канал, в котором удар электрическим током может произойти, даже если пламя находится в нескольких метрах от линии. Опасности такого удара электрическим током люди подвергаются в радиусе 25 метров».

«Планируя мероприятие на открытом воздухе вблизи линий электропередачи, необходимо заранее подумать о потенциальных опасностях и не организовывать публичные мероприятия в охранной зоне – наряду с костром опасную ситуацию могут спровоцировать, например, высокая антенна, батут или воздушный змей. Также ни в коем случае нельзя залезать на мачты линий электропередачи. К сожалению, в этом году уже был случай, когда два молодых человека забрались на мачту высоковольтной линии. К счастью, на этот раз все обошлось, но такая деятельность потенциально опасна для жизни», – предупредил Веэлейд.

Охранная зона воздушной линии электропередачи включает наземную территорию и воздушное пространство, протяженность которых по обе стороны от оси линии составляет 25 метров в случае линий напряжением 110 киловольт и 40 метров в случае линий напряжением 330 киловольт.