Министерство иностранных дел ходатайствует о предоставлении из резерва правительства 240 000 евро на покрытие расходов по работе экспертов Международного уголовного суда по расследованию военных преступлений в Украине.
Эстония выделит почти четверть миллиона евро на работу судебных экспертов в Украине
Эстония выделит почти четверть миллиона евро на работу судебных экспертов в Украине
Эстония выступает за тщательное расследование всех тяжких уголовных преступлений с точки зрения международного права и за то, чтобы виновные предстали перед судом в уголовном порядке.
Эстония вместе с 41 государством ходатайствует о проведении Международного уголовного суда для расследования положения в Украине.