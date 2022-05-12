Чт, 12.05.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Эстония выделит почти четверть миллиона евро на работу судебных экспертов в Украине

BNS
Эстония выделит почти четверть миллиона евро на работу судебных экспертов в Украине
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Буча.
Буча. Фото: Dmitri Kotjuh

Министерство иностранных дел ходатайствует о предоставлении из резерва правительства 240 000 евро на покрытие расходов по работе экспертов Международного уголовного суда по расследованию военных преступлений в Украине.

Эстония выступает за тщательное расследование всех тяжких уголовных преступлений с точки зрения международного права и за то, чтобы виновные предстали перед судом в уголовном порядке.

Эстония вместе с 41 государством ходатайствует о проведении Международного уголовного суда для расследования положения в Украине.

Ключевые слова
Наверх