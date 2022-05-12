Эстонский арбитр Каролин Кайвоя творит историю

Тем самым Кайвоя вновь сделает историю, поскольку до сих пор эстонцы не входили в судейские бригады финала Лиги чемпионов. 21 мая в Турине на поле выйдут команды «Барселона» и «Олимпик Лион». Старт матчу будет дан в 22.00 по эстонскому времени, наблюдать за игрой можно будет посредством канала YouTube DAZN.