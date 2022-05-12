Каролин Кайвоя, которая недавно стала первым арбитром из Эстонии, назначенным судьей финала чемпионата Европы по футболу на траве, заслужила доверие UEFA и для работы в финале женской Лиги чемпионов.
Эстонский арбитр Каролин Кайвоя творит историю
Эстонский арбитр Каролин Кайвоя творит историю
Тем самым Кайвоя вновь сделает историю, поскольку до сих пор эстонцы не входили в судейские бригады финала Лиги чемпионов. 21 мая в Турине на поле выйдут команды «Барселона» и «Олимпик Лион». Старт матчу будет дан в 22.00 по эстонскому времени, наблюдать за игрой можно будет посредством канала YouTube DAZN.
Кайвоя выйдет на поле важной встречи европейского женского футбола в качестве помощника главного арбитра из Финляндии Линой Лехтоваарани, вторым судьей – гречанкой Хрисулой Куробилиа и четвертым судьей – чешкой Яной Адамковой. Видеоарбитром на матче будет Тьяго Бруно Лопес Мартинс, которому будут помогать Жоао Силва Пинейро и итальянец Паоло Валери.