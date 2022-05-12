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Эстонский арбитр Каролин Кайвоя творит историю

rus.postimees.ee
Эстонский арбитр Каролин Кайвоя творит историю
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Каролин Кайвоя.
Каролин Кайвоя. Фото: Liisi Troska/jalgpall.ee

Каролин Кайвоя, которая недавно стала первым арбитром из Эстонии, назначенным судьей финала чемпионата Европы по футболу на траве, заслужила доверие UEFA и для работы в финале женской Лиги чемпионов.

Тем самым Кайвоя вновь сделает историю, поскольку до сих пор эстонцы не входили в судейские бригады финала Лиги чемпионов. 21 мая в Турине на поле выйдут команды «Барселона» и «Олимпик Лион». Старт матчу будет дан в 22.00 по эстонскому времени, наблюдать за игрой можно будет посредством канала YouTube DAZN.

Кайвоя выйдет на поле важной встречи европейского женского футбола в качестве помощника главного арбитра из Финляндии Линой Лехтоваарани, вторым судьей – гречанкой Хрисулой Куробилиа и четвертым судьей – чешкой Яной Адамковой. Видеоарбитром на матче будет Тьяго Бруно Лопес Мартинс, которому будут помогать Жоао Силва Пинейро и итальянец Паоло Валери.

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