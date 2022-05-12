Swedbank: каждый второй взрослый забывал PIN-код своей банковской карточки

Недавний опрос Swedbank показал, что 52 процента взрослых жителей Эстонии хотя бы раз забывали PIN-код своей банковской карточки. 17 процентов взрослых жителей Эстонии, или каждый шестой, признаются, что забывали свой PIN-код более одного раза. Чаще всего это означает необходимость замены банковской карточки, ответили треть респондентов. Также выяснилось, что каждый четвертый из забывавших свой PIN-код, записал его дома на всякий случай, а 5 процентов даже носят его в бумажнике. 15 процентов респондентов признались, что хранят свой PIN-код на смартфоне. В целом, у 44 процентов людей этот четырехзначный код где-то записан.

«Понятно, что иногда люди могут забыть даже что-то важное. Но учитывая, что PIN-код является, по сути, электронной подписью владельца карточки, стоит серьезно отнестись к запоминанию PIN-кода и следить за тем, чтобы не записывать его. Также могут помочь техники запоминания. Например, Вы можете ассоциировать числа с событиями Вашей жизни. Но Вы также можете активировать бесконтактные платежи с помощью карточки или смарт-устройства, или просто посмотреть свой PIN-код в приложении Swedbank», – отметила руководитель подразделения координирования услуг Swedbank Эде Раагметс.

Только 7 процентов респондентов сказали, что проверяют свой PIN-код через банковское приложение.

Опыт стран Балтии похож, однако данные опроса показали, что жители Литвы чаще соседей говорят, что не забывали свой PIN-код (53 процента). Жители Латвии и Литвы реже меняют карточку, если забывают PIN-код – например, 56 процентов жителей Латвии где-то записывают свой PIN-код.

«Когда Вы получаете новую банковскую карточку, запомните PIN-код и уничтожьте конверт с PIN-кодом. Не пишите PIN-код где попало, не сообщайте его никому, даже работнику банка. Стоит время от времени менять PIN-код – это можно сделать в банкоматах Swedbank. Конечно, не стоит использовать один и тот же PIN-код для разных карточек», – напоминает банк.