День Таллинна предложит богатую музыкальную программу

«С этого года Таллинн несет титул города музыки ЮНЕСКО, что отражается и в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Таллинна, – отметил вице-мэр Каарель Оя. – Празднование Дня Таллинна начнется уже в пятницу с музыкальных утренников в столичных школах, в которых примут участие известные музыканты. Радует, что музыканты и связанные с музыкой люди активно принимали наше приглашение посетить школы и рассказать молодежи о том, какое значение для них имеет профессия музыканта и титул Города музыки ЮНЕСКО».

Перед учениками почти 20 муниципальных школ столицы выступят известные музыканты, среди которых Ханналийза Уусма, Андрес Кыппер, Карл Киллинг, Анетт Кульбин и Кирке Карья.

Утром 13 мая учащиеся всех столичных школ смогут принять участие в музыкальной викторине. Среди правильно ответивших будет разыгран приз для одного класса – совместное посещение концерта эстонского исполнителя на свой выбор. Активное участие и количество правильных ответов в классе увеличивают шансы на победу.

«Помимо множества концертов, праздников районных общин и экскурсий, в ходе программы, которая продлится все выходные, горожане смогут насладиться самой разной музыкой – как современной, так и средневековой, а также творчеством молодых исполнителей и артистов мирового уровня. Кульминацией праздника станет концерт под открытым небом, который состоится в воскресенье в парке Кадриорг. Наряду с местными исполнителями выступит и оркестр Prime Orchestra из украинского города Харькова, который, как и Таллинн, получил в конце прошлого года титул Города музыки ЮНЕСКО, – сказал Оя. – Непременно стоит посетить и заключительный концерт конкурса "Таллиннский талант", который состоится в концертном зале "Эстония" – он обязательно впечатлит публику своим уровнем».

«Музей театра и музыки в честь День Таллинна предложит любителям музыки и истории новую тематическую экскурсию по Старому городу, посвященную важным для нашей музыкальной истории местам и людям. Все желающие могут зарегистрироваться на экскурсию на странице Дня Таллинна», – добавил вице-мэр.

Все мероприятия в рамках празднования Дня Таллинна являются бесплатными.