В Латвии начат сбор средств на снос рижского памятника Победы: уже собрали более 54 000 евро

К 9.41 12 мая средства пожертвовали 3301 человек, причем 1679 пожертвований были анонимными. По наблюдениям портала TVNET, жертвующие проявляют креатив – они указывают, что пожертвования сделали президент России Владимир Путин, тактические дроны E.M. Bayrahtar, «Азов», лидер Чечни Рамзан Кадыров и другие.

В целях для сбора пожертвований на портале указано, что у символов есть значение. Памятник в парке Победы – это символ, напоминающий титульной нации о репрессиях, потерянных жизнях и оккупации государства, говорится в заявке на сбор пожертвований.

«Мы не можем смотреть на агрессию, мы не можем допускать ее у себя дома, в столице Латвии. Во время, когда Украина борется за независимость своего государства и отражает жестокое вторжение России, никакие провокации и разжигание ненависти в Латвии недопустимы», – говорится в описании.

На портале отмечается, что латвийский народ десятилетиями подвергался угнетению. Во время, когда предпринимаются попытки посягнуть на право народа на самоопределение, ценности имеют наибольшее значение. Пережитое предками в тяжелые годы оккупации и возвращенная родителями независимость не забыты, они чувствуются и уважаются, написано в заявке.

«Латвийский народ заботит свободное и демократическое государство, поэтому "памятнику оккупации" нет места в Латвии. Это символ оккупации, у которого собираются проповедники насилия и войны, и их прославляющие оккупацию слоганы и символы порочат историю, уважение и ценности нашего народа», – говорится в описании.

Жителей призывают жертвовать на снос «памятника оккупации». Обещают, что пожертвования будут использованы для вывоза строительного мусора.