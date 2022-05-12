В среду, 11 мая, гандболисты пылваского "Сервити" дома обыграли "Вильянди" со счетом 30:22 (15:11) и за два тура до конца национального первенства защитили чемпионский титул, сообщает Rus.err.ee.
Пылваский "Сервити" в 16-й раз стал чемпионом Эстонии по гандболу
Пылваский "Сервити" в 16-й раз стал чемпионом Эстонии по гандболу
"Сервити" стал чемпионом Эстонии в седьмой раз подряд. Всего для пылваской команды это 16-й чемпионский титул. За два тура до финиша у "Сервити" 32 очка, а ближайший преследователь - "Вильянди" - отстает на четыре балла. Вильяндисцы гарантировали себе серебро, лишившись даже теоретических шансов на первое место, поскольку в очных встречах преимущество у "Сервити".
Заранее известен и бронзовый призер - "Таллинн" набрал 21 очко.
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