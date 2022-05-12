Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников найти целевые области или муниципалитеты для помощи. Эстония приняла просьбу Житомирской области сосредоточиться на оказании помощи региону в послевоенном восстановлении, пишет Postimees.
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Эстония поможет восстановить Житомирскую область Украины
Эстония поможет восстановить Житомирскую область Украины
МИД Эстонии получил список потребностей в реконструкции от Житомирской области, на основе которого планируется дальнейшее сотрудничество. На следующей неделе в Таллинне прибудет делегация из Житомира, и тогда план будет рассмотрен более детально.
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