Премьер Италии заявил, что Германия заплатила РФ за газ в рублях

Крупнейший импортер российского газа в Германии уже заплатил за российский газ в рублях, утверждает премьер-министр Италии Марио Драги. «На самом деле, доказательства, которые мы видели сегодня утром, (показывают), что крупнейший импортер газа в Германии уже заплатил в рублях», – заявил он на пресс-конференции в среду, 11 мая.

При этом, как пишет Bloomberg, представитель немецкой компании Uniper SE – крупнейшего покупателя российского газа в ФРГ – заявил, что предприятие не производило никаких платежей по новой схеме, поскольку срок оплаты истекает лишь в конце мая. Ранее в среду в Uniper заверили, что компания сможет сохранить подачу газа, не нарушая санкций. При этом ее представитель отказался комментировать, открыла ли Uniper рублевый счет в «Газпромбанке».

Драги: Европейские компании смогут платить за российский газ в рублях

Итальянский премьер также заявил, что европейские компании смогут платить за российский газ в рублях, не нарушая санкций, введенных Евросоюзом в отношении России за развязанную ею войну против Украины. «Нет официального заявления о том, что именно будет считаться нарушением санкций. Никто никогда не говорил о том, нарушат ли платежи в рублях санкции или нет. Это такая серая зона», – заметил Драги.