Украинская теннисистка призвала россиян к ответу

"Для нас, для украинцев, очень важно, чтобы россияне и белорусы высказывались, чтобы они выбирали, на чьей стороне им быть. Мы хотим знать, мы хотим чувствовать себя в безопасности, потому что, если они не скажут своё мнение по этому поводу, мы не узнаем, поддерживают ли они своё правительство", — сказала теннисистка.