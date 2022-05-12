Больше 1700 таллиннцев выступают за переименование участка улицы перед российским посольством в поддержку Украине.
Более 1700 таллиннцев поддержали переименование участка улицы перед посольством РФ
Петицию за переименование 22-метрового участка улицы перед домом по Пикк, 19 подписали 1703 жителя столицы, сообщили организаторы. Переименование улиц или участков улиц перед зданиями посольств РФ уже предприняли в Риге, Вильнюсе, Варшаве и Праге. «МИД Украины попросил и город Таллинн о соответствующем шаге. Цель инициативы – подать сотрудникам посольства, а тем самым и Кремлю сигнал, что таллиннцы и горуправа Таллинна на всех уровнях осуждают насилие, военные преступления и геноцид против народа Украины», – сказал инициатор петиции Ханнес Нагель.
Переименование участка улицы оставило бы без изменений сеть улиц в Старом городе Таллинна. «Петиция не предлагает менять название ни одной из улиц Старого города. Более тысячи таллиннцев всего лишь хотят, чтобы здание этого посольства получило новый адрес. Это можно рассматривать и как временную меру – до тех пор, пока Россия не вернет Украине все оккупированные территории и не выплатит репарацию», – сказал Нагель.
Петиция адресована местному самоуправлению, поскольку город Таллинн обладает полномочиями для инициирования изменения названия участка улицы перед зданием посольства. Петиция доступна на портале rahvaalgatus.ee, на эстонском, русском и английском языках. Учитываются подписи официально зарегистрированных в Таллинне лиц.
В Таллиннскую горуправу можно подавать петиции, собравшие подписи не менее одного процента обладающих правом голоса жителей местного самоуправления, то есть около 4400 подписей. За числом собранных подписей можно следить на портале rahvaalgatus.ee.