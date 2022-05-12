Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что у американцев не хватит яиц, чтобы выгнать из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина, сообщает Sport24.
«У них яиц не хватает против наших крутых энхаэловцев»: Губерниев призвал выгнать Овечкина из НХЛ
Ранее стало известно, что Тутберидзе приедет к дочке в Бостон, где та тренируется в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным. Ренат Лайшев после этого допустил, что Тутберидзе может быть задержана в США. Дмитрий Губерниев отреагировал на известие о том, что ей запретили находиться на льду и появляться у бортика на катке в США, где тренируется её дочь.
«Пусть американцы сначала Овечкина выгонят из «Вашингтона», а потом начнут воевать с Тутберидзе. У них яиц не хватает против наших крутых энхаэловцев, а они пристали к слабой женщине. У неё живёт там ребёнок, и она как мать имеет право приехать, — заявил Губерниев.
Ранее тренер по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что заслуженный тренер России Этери Тутберидзе является главным врагом американцев. По его мнению, это может повлиять на её дальнейшую карьеру.