«У них яиц не хватает против наших крутых энхаэловцев»: Губерниев призвал выгнать Овечкина из НХЛ

Ранее стало известно, что Тутберидзе приедет к дочке в Бостон, где та тренируется в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным. Ренат Лайшев после этого допустил, что Тутберидзе может быть задержана в США. Дмитрий Губерниев отреагировал на известие о том, что ей запретили находиться на льду и появляться у бортика на катке в США, где тренируется её дочь.

«Пусть американцы сначала Овечкина выгонят из «Вашингтона», а потом начнут воевать с Тутберидзе. У них яиц не хватает против наших крутых энхаэловцев, а они пристали к слабой женщине. У неё живёт там ребёнок, и она как мать имеет право приехать, — заявил Губерниев.