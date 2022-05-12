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Отели в Катаре не готовы принимать представителей ЛГБТ во время ЧМ-2022

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Отели в Катаре не готовы принимать представителей ЛГБТ во время ЧМ-2022
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флаг LGBT
флаг LGBT Фото: Leonardo Fernandez Viloria/REUTERS

Ряд отелей в Катаре не готов принимать представителей ЛГБТ-сообщества во время чемпионата мира по футболу 2022 года. Такой вывод можно сделать из расследования издания SVT Sport, сообщает «Чемпионат»

На сайте FIFA указан список из 69 рекомендуемых гостиниц Катара для заселения во время ЧМ-2022. Представители SVT Sport написали в каждую из них, представившись гей-парой из Швеции, желающей заселиться в отель. 56 гостиниц ответили на этот запрос, остальные 13 – проигнорировали сообщение.

Из 56 ответивших три отеля отказали представителям ЛГБТ в заселении. В других 20 гостиницах заявили, что будут готовы заселить ЛГБТ-пару при условии, что гости будут скрывать свою ориентацию – не одеваться ярко, не наносить макияж, не демонстрировать свои отношения на людях и тому подобное. Один из отелей отметил, что может заселить представителей ЛГБТ, но за публичную демонстрацию нетрадиционных отношений гости могут быть переданы полиции.

33 отеля в Катаре из 69 рекомендованных на сайте ФИФА сообщили, что могут без проблем принять нетрадиционную пару.

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