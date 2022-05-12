Cын депутата Васильева: хватит держаться за мутную историю Второй мировой войны

Вечером 12 апреля Александр Томас Васильев отправился на таллиннское Военное кладбище, где повредил орден Красной Звезды на груди Бронзового солдата. Тогда прокуратура сообщила, что возбудила уголовное дело по статье об осквернении памяти умершего. В интервью Postimees в начале мая он сказал, что это была акция протеста. Васильев отметил, что до 9 мая не будет подробно рассказывать о «проблеме», которая заставила его прийти к Бронзовому солдату.

Теперь в интервью он сказал, что в связи с его «работами по металлу» его излишне связывают с отцом, который не имеет к этим событиям никакого отношения. Поэтому подробности конкретного события он не комментирует, но все же поделился с Postimees мыслями об интеграции и пророссийских символах.

- Вы сказали в нашем предыдущем разговоре, что после 9 мая нужно будет начать конструктивно и совместно заниматься проблемой. Не могли бы вы сформулировать эту проблему?

- На мой взгляд, местная проблема заключается в том, что на протяжении десятилетий в русской культуре воспевалась победа в Великой Отечественной войне, и под ее тенью культивировался глобальный культ войны. Понятно, что для многих это событие связано с семейными ценностями и потерями. Но путинская Россия до сих пор провела четкий знак равенства между старой и новой войной. В течение многих лет кремлевские пропагандисты и политики использовали символы Российской империи и Советского Союза в своих целях. Они обманывали и эксплуатировали многих простых людей. Я один из тех, кто не хочет, чтобы Россия поддерживала новую войну в свободной европейской стране.

- Кто должен был заниматься этой проблемой? Должны ли были политики быть более жесткими и решительными в последние два десятилетия?

- До украинской войны проблема не стояла так остро. Если кто и виноват, то прежде всего царь соседнего государства. Первый шаг в решении проблемы - признать ее существование: в результате десятилетий пророссийского воспитания в нашей стране появилось много сторонников политики Путина. Интеграция идет слишком медленно. Воспитывать новых проэстонски мыслящих граждан гораздо важнее, чем раньше.

- Как это решить и что для этого нужно?

- Проще всего это сделать через эстоноязычное образование. Язык формирует сознание. Дети учатся ему с невероятной скоростью и влияют на окружающих. Это выводит новое поколение исключительно из государственного инфополя России и заставляет их почувствовать себя гражданами Эстонии. Необходимы вливание денег в языковое обучение русских учителей и национальную стратегию быстрого перехода к обучению только на эстонском языке.

Взрослое русское население нуждается в большей вовлеченности в жизнь общества. Многие наши русскоязычные соотечественники сейчас ощущают на себе давление общества и коллективную ответственность за поведение России. Многие не знают, кого поддержать. Будь то кнут или пряник — я хочу видеть больше инициатив, помогающих местным русским дистанцироваться от насильственного и токсичного характера путинской России, сохранив при этом свою культуру и достоинство.

- Следует ли убрать такие символы, как Бронзовый солдат, и может ли это быть воспринято как нападка на людей, живущих в прокремлевском информационном пространстве?