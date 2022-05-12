Волость Тюри рассматривает идею переноса мемориала красноармейцам

Ниглас пояснил, что решение о перемещении мемориала и останков само местное самоуправление принимать не может. Ситуацию должна сначала оценить комиссия по воинским захоронениям, состоящая из экспертов в своей области. «Окончательное решение по этому вопросу позже должен принять министр обороны», – сказал он.

Заместитель волостного старейшины добавил, что инициативу должны взять на себя местные власти, и они планируют это сделать. Он уточнил, что волостная управа, волостное собрание и правящая коалиция еще не приняли решения по этому вопросу, но он поговорил со старейшиной и председателем собрания, и они не возражали против этой идеи.