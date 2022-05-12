Заместитель волостного старейшины Тюри Элар Ниглас, входящий в партию EKRE, сообщил, что волостная управа Тюри планирует внести в комиссию по воинским захоронениям Министерства обороны предложение рассмотреть вопрос о перемещении мемориала красноармейцам и их останков на кладбище, пишет Järva Teataja.
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Волость Тюри рассматривает идею переноса мемориала красноармейцам
Волость Тюри рассматривает идею переноса мемориала красноармейцам
Ниглас пояснил, что решение о перемещении мемориала и останков само местное самоуправление принимать не может. Ситуацию должна сначала оценить комиссия по воинским захоронениям, состоящая из экспертов в своей области. «Окончательное решение по этому вопросу позже должен принять министр обороны», – сказал он.