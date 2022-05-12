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Волость Тюри рассматривает идею переноса мемориала красноармейцам

Тийт Рейнберг
Волость Тюри рассматривает идею переноса мемориала красноармейцам
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Фото: Tiit Reinberg / Järva Teataja

Заместитель волостного старейшины Тюри Элар Ниглас, входящий в партию EKRE, сообщил, что волостная управа Тюри планирует внести в комиссию по воинским захоронениям Министерства обороны предложение рассмотреть вопрос о перемещении мемориала красноармейцам и их останков на кладбище, пишет Järva Teataja.

Ниглас пояснил, что решение о перемещении мемориала и останков само местное самоуправление принимать не может. Ситуацию должна сначала оценить комиссия по воинским захоронениям, состоящая из экспертов в своей области. «Окончательное решение по этому вопросу позже должен принять министр обороны», – сказал он.

Заместитель волостного старейшины добавил, что инициативу должны взять на себя местные власти, и они планируют это сделать. Он уточнил, что волостная управа, волостное собрание и правящая коалиция еще не приняли решения по этому вопросу, но он поговорил со старейшиной и председателем собрания, и они не возражали против этой идеи.

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