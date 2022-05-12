И снова здравствуйте. Малкин клюшкой ударил Кевина Руни в голову

Месяц назад Евгения дисквалифицировали на четыре матча за похожий фол.

В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся пятый матч серии 1/4 финала плей-офф НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3, благодаря чему они сократили отставание в серии – 2-3.