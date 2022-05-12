Клеман Тюрпен назначен главным арбитром в финале Лиги чемпионов.

Француз получил международную категорию в 2010-м. Тюрпен впервые будет работать главным арбитром финала Лиги чемпионов. В решающем матче турнира в 2018 году он исполнял обязанности четвертого арбитра. Начиная с раунда плей-офф, 38-летний Тюрпен обслужил семь поединков Лиги чемпионов, в том числе первый четвертьфинальный матч между "Челси" и "Реалом". В прошлом сезоне он был главным арбитром финала Лиги Европы.