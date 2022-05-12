Финал Лиги чемпионов УЕФА с участием "Ливерпуля" и "Реала" будет обслуживать Клеман Тюрпен, сообщает uefa.com. Встреча состоится 28 мая в Сен-Дени на "Стад-де-Франс" и начнется в 22:00.
Клеман Тюрпен назначен главным арбитром в финале Лиги чемпионов.
Француз получил международную категорию в 2010-м. Тюрпен впервые будет работать главным арбитром финала Лиги чемпионов. В решающем матче турнира в 2018 году он исполнял обязанности четвертого арбитра. Начиная с раунда плей-офф, 38-летний Тюрпен обслужил семь поединков Лиги чемпионов, в том числе первый четвертьфинальный матч между "Челси" и "Реалом". В прошлом сезоне он был главным арбитром финала Лиги Европы.
Помогать Тюрпену будут Николя Дано и Сириль Гренгор, а четвертым рефери станет тоже француз Бенуа Бастьен. За VAR будет отвечать Жером Брисар, ассистентами которого станут итальянцы Массимилиано Иррати и Филиппо Мели.
Бригада арбитров на финал Лиги чемпионов УЕФА 2022 года
Главный рефери: Клеман Тюрпен (Франция)
Помощники рефери: Николя Дано, Сириль Гренгор (оба - Франция)
Четвертый рефери: Бенуа Бастьен (Франция)
VAR: Жером Брисар (Франция)
Помощники VAR: Вилли Делажо (Франция), Массимилиано Иррати (Италия), Филиппо Мели (Италия)