EKRE добивается возбуждения уголовного дела в отношении министра Лийны Керсна

В заявлении указано, что в октябре 2021 года Лийна Керсна заключила договор с OÜ SelfDiagnostics на закупку экспресс-тестов для школ на сумму 5,1 млн евро, не организовав предусмотренную законом процедуру госзакупки и предоставив OÜ SelfDiagnostics преимущество при заключении договора.

В ноябре 2021 года Лийна Керсна заключила рамочный договор с OÜ Medesto Logistics на закупку экспресс-тестов для школ на сумму 2,3 млн евро, снова не организовав предусмотренную законом процедуру госзакупки и тем самым предоставив OÜ Medesto Logistics преимущество.

В январе 2022 года Лийна Керсна внесла изменения в заключенный с OÜ Medesto Logistics рамочный договор, заказав у OÜ Medesto Logistics дополнительные экспресс-тесты на общую сумму 1,2 млн евро, что противоречило требованиям рамочного договора.

Всего Лийна Керсна без организации требуемой законом процедуры государственных закупок, т.е. с нарушением требований процедуры государственных закупок заключила договоры о закупках на сумму свыше 8,7 млн евро.