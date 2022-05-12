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Парламент Латвии разрешил снос советского военного памятника в Риге

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Парламент Латвии разрешил снос советского военного памятника в Риге
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Фото: Paula Čurkste/LETA

Сегодня в окончательном чтении Сейм принял поданные комиссией по иностранным делам поправки к закону, устраняющие юридические препятствия для сноса советского памятника в парке Победы в Пардаугаве, пишет RUS TVNET.

Поправки приняты к закону «О договорах между Латвийской Республикой и Российской Федерацией, подписанных в Москве 30 апреля 1994 года».

Законом определена приостановка действия статьи 13-й «Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Латвийской Республики о социальной защите проживающих на территории Латвийской Республики военных пенсионеров Российской Федерации и членов их семей».

Статья 13-я ранее предусматривала, что Латвия обеспечивает сохранность мемориальных сооружений в Латвии.

Действие статьи 13 будет приостановлено с 16 мая 2022 года до прекращения нарушения Россией международного права в отношении Украины, включая вывод ее войск с территории Украины, полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины в соответствии с международным правом и выплату возмещения Украине за совершенные нарушения международного права.

Председатель комиссии по иностранным делам Рихард Колс ранее заявил, что, если Сейм решит приостановить действие 13-й статьи соглашения, «столп оккупации будет свергнут».

При этом в интервью TV3 Колс выразил мнение, что параллельно на национальном уровне должен быть принят закон о демонтаже советских памятников с установкой сроков и при необходимости выделено государственное финансирование на его реализацию.

Галерея: События у памятника в Пардаугаве 10 мая

Председатель Рижской думы Мартиньш Стакис указал в программе Латвийского радио Krustpunkts, что Сейму еще предстоит принять специальный закон, позволяющий снести этот памятник как можно скорее.

Политик также подтвердил, что Рижская дума окажет необходимую поддержку для сноса памятника.

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