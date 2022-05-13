Гражданское общество внутри России испытывает сильнейшее давление со стороны властей. Войну, объявленную против Украины, положено называть исключительно «спецоперацией». Людям, не согласным с такой формулировкой, грозят реальные тюремные сроки.
«Спецоперация и мир»: что Россия делает с теми, кто выступает против войны
После 24 февраля многие россияне начали в соцсетях осуждать военную агрессию и смерти невинных людей. В городах стали проходить ежедневные антивоенные акции. По данным правозащитного медиапроекта «ОВД-Инфо», за первые 17 дней протестов было задержано более 14 тысяч человек, включая детей. Причем и правозащитники, и журналисты отмечали небывалую жестокость силовиков.
Государственный ответ несогласным
4 марта в РФ появилась новая статья УК 207.3 – «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов России и ее граждан». За «ложь» про армию по этой статье можно в лучшем случае отделаться штрафом до 1,5 миллиона рублей (около 18 800 евро), а в худшем – получить до 15 лет тюрьмы.
В тот же день подобную статью 20.3.3 ввели и в административный кодекс (Ко-АП). Теперь за публичные действия, «направленные на дискредитацию использования» ВС РФ, по статье полагается штраф от 30 до 500 тысяч рублей (примерно 370-6200 евро). Важным нюансом является то, что за повторное «правонарушение» наступает ответственность уголовная.
16 марта 2022 года президент РФ Владимир Путин публично заявил о необходимости «самоочищения общества»: «Российский народ всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку».
К концу марта по статье 20.3.3 было возбуждено около 1300 дел в 78 регионах РФ из 85. По уголовной статье 207.3 российский Следственный комитет расследует более 40 дел. Чаще всего в качестве правонарушений упоминались выкрикивания «Нет войне». Штрафы дают даже за плакаты «фашизм не пройдет».
«Речь идет о тотальной цензуре на публичное высказывание как фактов о войне, так и на выражение своей позиции», – уверен псковский оппозиционный политик, один из лидеров единственной легальной антивоенной партии России «Яблоко» Лев Шлосберг. В конце апреля вместе со своей супругой он был оштрафован за пост «ВКонтакте» с видеозаписью сотрудницы «Первого канала», ворвавшейся в прямой эфир с плакатом «Остановите войну, не верьте пропаганде».
«Преступления и преступники»
В Иркутске мужчину задержали за чистый лист бумаги в руках, а в Москве в автозак отправили юношу с ветчиной «Мираторг» в руках, на которой была зачеркнута часть «аторг». «Гражданин использовал упаковку с мясным продуктом (окорок классический) как средство наглядной агитации с надписью следующего содержания: “Мир!“», – так и написали сотрудники полиции.Наказывают и за сине-желтые цвета. Жительницу соседнего с Эстонией Пскова полиция заставила перекрашивать забор. В Ялте сотруднице бюро переводов после жалобы ее клиента в ФСБ пришлось стереть с ногтей желто-синий лак.
Уголовное преследование для идейных
В апреле начались посадки в следственный изолятор. Одной из первых по уголовной статье арестовали 31-летнюю художницу Сашу Скочиленко. Девушке, страдающей целиакией, грозит 10 лет. Она вставляла в ценники одного из супермаркетов антивоенные листовки. На нее пожаловалась 75-летняя пенсионерка. Сейчас художница сидит в камере на 12 человек.
В следственном изоляторе девушка страдает от голода, так как тюремный рацион для ее здоровья опасен. Но в тюремном ведомстве утверждают, что индивидуальное питание нормативами не предусмотрено, а заключенная может получать нужные ей продукты в передачах.
«Это обман, – рассказала Postimees ее защитница, адвокат правозащитной инициативы „Апология“ Яна Неповиннова. – Саше пытались передать в следственный изолятор необходимые ей продукты, но там их не приняли. Я видела ее в изоляторе и после ареста, и спустя неделю. Она на грани нервного срыва. Или умирать с голоду. Или умирать от рака в будущем».
Парень надел не то пальто
Другой подзащитный юриста – Демьян Беспокоев. «Молодой человек ходил по Петербургу в пальто своего деда, родившегося во время войны. „Мне больно и страшно. Я не хочу войны!“ было написано у него на спине, – рассказала Неповиннова. – Демьяна забрали в метро, привлекли за дискредитацию армии. Статья не „арестная“, по ней его не могли держать больше трех часов. Однако Демьяну добавили статью о якобы оказанном сопротивлении законным требованиям сотрудников полиции и оставили на сутки за решеткой. Такая практика стала стандартной. Помимо штрафа в 45 тысяч рублей ему дали сутки ареста».
Если в прошлом году такие дела удавалось прекращать на первой стадии и даже добиваться возмещения морального вреда, сейчас суды стали действовать жестче. «Важно понимать, что первый раз – это административное правонарушение. Но второй – уже уголовное. Демьяна задержали в пальто. И выпустили в нем из суда. Но надеть его, невзирая на мороз, он не мог, поскольку был бы сразу привлечен уже по уголовной статье», – поясняет юрист.
Безальтернативное мнение
В конце апреля «дело Скочиленко» повторилось для журналистки Марии Пономаренко. 10 лет грозит ей за пост в Telegram про уничтоженный драмтеатр в Мариуполе. 27 апреля суд, невзирая на наличие двух несовершеннолетних детей, отправил Пономаренко в СИЗО на два месяца.
«Ее причастность к Telegram-каналу обосновывалась справками центра «Э» (структура МВД, которая занимается борьбой с «экстремизмом», контролем за оппозиционными активистами – прим. ред.). Марию могут этапировать в Барнаул. Думаю, что ради этого всё и затевалось», – рассказал Postimees ее адвокат Сергей Подольский.
«Закон отдан на усмотрение самого сотрудника полиции или Следственного комитета. Какую норму хочу, ту и применяю. Эти нормы противоречат статье 29 Конституции, которая гарантирует свободу мысли и слова. Они, по сути, запретили какое-либо альтернативное мнение, – уверен Подольский. – Если проводить параллели с прошлым, то могу сказать только, что это становится похожим на 1937 год (период «большого террора» в СССР – прим. ред.). Я, конечно, тогда не жил, но читал (Смеется.). Это нервный смех».
Столица бьет по оппозиции
Два громких уголовных дела расследуются в Москве. Отправлен в следственный изолятор оппозиционер Владимир Кара-Мурза – человек, которого дважды травили тем же, чем пытались убить Алексея Навального. Владимир известен и как соратник убитого в 2015 году Бориса Немцова, и как лоббист персональных санкций Запада для чиновников Кремля и силовиков. Теперь оппозиционеру предъявлены обвинения по уголовной статье о дискредитации армии.
Другой столичный кейс – угроза 10-летнего срока для муниципального депутата Красносельского района Алексея Горинова. На него пожаловались депутаты от «Единой России» после того, как мужчина предложил почтить минутой молчания «память жертв агрессии в Украине». Сейчас 0Он тоже в следственном изоляторе.
Условия для произвола
«Новейшее российское репрессивное законодательство носит откровенно политизированный и конъюнктурный характер, – комментирует Postimees происходящее экс-сотрудник МВД СССР, соавтор Конституции РФ 1993 года и базового закона о милиции РФ, адвокат Вадим Клювгант. – Такое законодательство характеризуется низким качеством юридической техники и не соответствует фундаментальному требованию к любому закону – правовой определённости».
Адвокат уверен, что нормы УК и КоАП изобилуют оценочными понятиями, содержание которых не разъясняется и на практике трактуется неопределённо широко. «Все это в совокупности создает условия для произвола, который имеет место сейчас и будет нарастать по мере увеличения агрессивности поведения государства в политике, пропаганде и в деятельности силовых структур», – подытоживает Клювгант.
А Лев Шлосберг считает, что российское законодательство нацелено в первую очередь на подавление воли к политическому сопротивлению граждан: «Оно де факто отменяет все основные права и свободы человека, гарантированные Конституцией. Главная задача этих законов – заставить людей испугаться и замолчать. И это работает».