«Спецоперация и мир»: что Россия делает с теми, кто выступает против войны

В следственном изоляторе девушка страдает от голода, так как тюремный рацион для ее здоровья опасен. Но в тюремном ведомстве утверждают, что индивидуальное питание нормативами не предусмотрено, а заключенная может получать нужные ей продукты в передачах.

«Это обман, – рассказала Postimees ее защитница, адвокат правозащитной инициативы „Апология“ Яна Неповиннова. – Саше пытались передать в следственный изолятор необходимые ей продукты, но там их не приняли. Я видела ее в изоляторе и после ареста, и спустя неделю. Она на грани нервного срыва. Или умирать с голоду. Или умирать от рака в будущем».

Парень надел не то пальто

Другой подзащитный юриста – Демьян Беспокоев. «Молодой человек ходил по Петербургу в пальто своего деда, родившегося во время войны. „Мне больно и страшно. Я не хочу войны!“ было написано у него на спине, – рассказала Неповиннова. – Демьяна забрали в метро, привлекли за дискредитацию армии. Статья не „арестная“, по ней его не могли держать больше трех часов. Однако Демьяну добавили статью о якобы оказанном сопротивлении законным требованиям сотрудников полиции и оставили на сутки за решеткой. Такая практика стала стандартной. Помимо штрафа в 45 тысяч рублей ему дали сутки ареста».

Если в прошлом году такие дела удавалось прекращать на первой стадии и даже добиваться возмещения морального вреда, сейчас суды стали действовать жестче. «Важно понимать, что первый раз – это административное правонарушение. Но второй – уже уголовное. Демьяна задержали в пальто. И выпустили в нем из суда. Но надеть его, невзирая на мороз, он не мог, поскольку был бы сразу привлечен уже по уголовной статье», – поясняет юрист.

Саша Скочиленко – художница и музыкант. В 2015 году она написала «Книгу о депрессии», где в формате комикса показала, откуда берется эта болезнь и как она лечится. Рисовала Саша и пацифистские открытки, и антивоенные стикеры: «Не унывай, мы еще поживем в мирное время!» и «Человеческая жизнь не имеет цены». Художница подтвердила суду, что заменила стикеры в магазине, но не считает информацию на них «заведомо ложной». Фото: Кадр из YouTube.

Безальтернативное мнение

В конце апреля «дело Скочиленко» повторилось для журналистки Марии Пономаренко. 10 лет грозит ей за пост в Telegram про уничтоженный драмтеатр в Мариуполе. 27 апреля суд, невзирая на наличие двух несовершеннолетних детей, отправил Пономаренко в СИЗО на два месяца.

«Ее причастность к Telegram-каналу обосновывалась справками центра «Э» (структура МВД, которая занимается борьбой с «экстремизмом», контролем за оппозиционными активистами – прим. ред.). Марию могут этапировать в Барнаул. Думаю, что ради этого всё и затевалось», – рассказал Postimees ее адвокат Сергей Подольский.

«Закон отдан на усмотрение самого сотрудника полиции или Следственного комитета. Какую норму хочу, ту и применяю. Эти нормы противоречат статье 29 Конституции, которая гарантирует свободу мысли и слова. Они, по сути, запретили какое-либо альтернативное мнение, – уверен Подольский. – Если проводить параллели с прошлым, то могу сказать только, что это становится похожим на 1937 год (период «большого террора» в СССР – прим. ред.). Я, конечно, тогда не жил, но читал (Смеется.). Это нервный смех».

Столица бьет по оппозиции

Два громких уголовных дела расследуются в Москве. Отправлен в следственный изолятор оппозиционер Владимир Кара-Мурза – человек, которого дважды травили тем же, чем пытались убить Алексея Навального. Владимир известен и как соратник убитого в 2015 году Бориса Немцова, и как лоббист персональных санкций Запада для чиновников Кремля и силовиков. Теперь оппозиционеру предъявлены обвинения по уголовной статье о дискредитации армии.

Владимир Кара-Мурза. Фото: JOSHUA ROBERTS/Reuters

Другой столичный кейс – угроза 10-летнего срока для муниципального депутата Красносельского района Алексея Горинова. На него пожаловались депутаты от «Единой России» после того, как мужчина предложил почтить минутой молчания «память жертв агрессии в Украине». Сейчас 0Он тоже в следственном изоляторе.

Условия для произвола

«Новейшее российское репрессивное законодательство носит откровенно политизированный и конъюнктурный характер, – комментирует Postimees происходящее экс-сотрудник МВД СССР, соавтор Конституции РФ 1993 года и базового закона о милиции РФ, адвокат Вадим Клювгант. – Такое законодательство характеризуется низким качеством юридической техники и не соответствует фундаментальному требованию к любому закону – правовой определённости».

Адвокат уверен, что нормы УК и КоАП изобилуют оценочными понятиями, содержание которых не разъясняется и на практике трактуется неопределённо широко. «Все это в совокупности создает условия для произвола, который имеет место сейчас и будет нарастать по мере увеличения агрессивности поведения государства в политике, пропаганде и в деятельности силовых структур», – подытоживает Клювгант.