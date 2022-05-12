Премьер-министр Кая Каллас резко раскритиковала на состоявшемся в четверг брифинге правительства Консервативную народную партию Эстонии, которая выставлением сотен поправок начала блокировать принятие дополнительного бюджета.
Кая Каллас резко раскритиковала EKRE за блокирование принятия дополнительного бюджета
По словам Каллас, дополнительный бюджет был сверстан, чтобы защитить Эстонию от вытекающих из политики России опасностей, и его срочность обусловлена мерами государственной обороны. «Они экстренно необходимы для повышения нашей обороноспособности и чувства безопасности народа», – подчеркнула Каллас.
По ее словам, EKRE, к сожалению, выступает в Рийгикогу против всего этого. «Мне действительно остается непонятным, во имя кого EKRE борется и почему блокирует принятие дополнительного бюджета», – сказала Каллас.
Каллас сказала, что дополнительный бюджет планирует повысить и прожиточный минимум, что так давно ожидается. «А если бы работа по бюджету прошла в мае, то уже в мае можно было бы и увеличить прожиточное пособие», – добавила Кая Каллас.
По словам премьер-министра, в дополнительном бюджете заложены и идеи отказа от российского газа и мер обеспечения снабжения населения при этом. «Считаю, что блокирование дополнительного бюджета – это циничная политическая игра, которая ведется в Рийгикогу. Цинично также и то, что в Рийгикогу постоянно все блокируется», – сказала Каллас, добавив, что игра ведется с чувством уверенности народа и безопасностью государства.