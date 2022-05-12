Кая Каллас резко раскритиковала EKRE за блокирование принятия дополнительного бюджета

По словам Каллас, дополнительный бюджет был сверстан, чтобы защитить Эстонию от вытекающих из политики России опасностей, и его срочность обусловлена мерами государственной обороны. «Они экстренно необходимы для повышения нашей обороноспособности и чувства безопасности народа», – подчеркнула Каллас.

По ее словам, EKRE, к сожалению, выступает в Рийгикогу против всего этого. «Мне действительно остается непонятным, во имя кого EKRE борется и почему блокирует принятие дополнительного бюджета», – сказала Каллас.

Каллас сказала, что дополнительный бюджет планирует повысить и прожиточный минимум, что так давно ожидается. «А если бы работа по бюджету прошла в мае, то уже в мае можно было бы и увеличить прожиточное пособие», – добавила Кая Каллас.