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Российских теннисистов могут снять с "Ролан Гаррос" за поддержку Путина

rus.postimees.ee
Российских теннисистов могут снять с "Ролан Гаррос" за поддержку Путина
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теннисист, иллюстративное фото
теннисист, иллюстративное фото Фото: ALAIN JOCARD/AFP

Директор Открытого чемпионата Франции по теннису Амели Моресмо, которую цитирует Franceinter, заявила, что к теннисистам могут быть применены санкции за высказывания в поддержку президента России Владимира Путина во время турнирасообщает РИА-Спорт

В апреле Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) отказал российским и белорусским спортсменам в участии в Уимблдоне из-за ситуации на Украине. Также игрокам из России и Белоруссии запретили выступать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Ассоциации лаун-тенниса (LTA). На "Ролан Гаррос" российским и белорусским спортсменам будет разрешено выступить в режиме "строгого нейтралитета".

"Мы долго думали, и у меня сложилось впечатление, что справедливого решения в любом случае нет. Мы действуем в соответствии с тем, что решили министерства спорта Евросоюза (в декларации от 9 марта 2022 года – прим. ред.). Мы принимаем не команды, а отдельных спортсменов. Очевидно, если спортсмен, например, выступит в прессе и поддержит Владимира Путина, санкции будут приняты", – сказала Моресмо.

"Ролан Гаррос", второй в сезоне турнир Большого шлема, пройдет на грунтовых кортах Парижа с 22 мая по 5 июня.

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