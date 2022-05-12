Российских теннисистов могут снять с "Ролан Гаррос" за поддержку Путина

В апреле Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) отказал российским и белорусским спортсменам в участии в Уимблдоне из-за ситуации на Украине. Также игрокам из России и Белоруссии запретили выступать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Ассоциации лаун-тенниса (LTA). На "Ролан Гаррос" российским и белорусским спортсменам будет разрешено выступить в режиме "строгого нейтралитета".

"Мы долго думали, и у меня сложилось впечатление, что справедливого решения в любом случае нет. Мы действуем в соответствии с тем, что решили министерства спорта Евросоюза (в декларации от 9 марта 2022 года – прим. ред.). Мы принимаем не команды, а отдельных спортсменов. Очевидно, если спортсмен, например, выступит в прессе и поддержит Владимира Путина, санкции будут приняты", – сказала Моресмо.