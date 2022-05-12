В этом году город Таллинн приступил к строительству троп здоровья в ландшафтном заповеднике Нымме-Мустамяэ. После обстоятельных обсуждений с местной общиной было принято решение приостановить строительство новой тропы здоровья.
Таллинн приостанавливает строительство троп здоровья Нымме-Мустамяэ
Вчера, 11 мая, в Ныммеском доме культуры состоялась дискуссия на тему развития троп здоровья, в которой приняли участие старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс, старейшина района Нымме Лаури Паэвеэр и представители местной общины. По итогам обсуждения было принято решение на время остановить проект, и приступить к поиску новых вариантов в сотрудничестве с широкой рабочей группой, в которую войдут представители различных групп интересов.
«В последние недели мы обсуждали строительство троп здоровья Нымме-Мустамяэ в различных форматах с десятками представителей общины. Вчерашняя дискуссия также отразила озабоченность многих горожан относительно будущего леса. Многие выразили убеждение, что строительство новых объектов должно оказывать минимальное воздействие на природу. Мы решили приостановить работу над проектом создания тропы здоровья, город также расторгнет договор с застройщиком», - сказал Лаури Паэвеэр.
«В ландшафтном заповеднике Нымме-Мустамяэ обитает несколько охраняемых видов животных и растений. Для нас чрезвычайно важно сохранить видовое разнообразие, но наряду с этим мы должны расширять возможности для передвижения на природе, чтобы создать места для пеших и велосипедных прогулок. По моему предложению мы создаем рабочую группу для поиска конструктивных решений, которая сможет глубоко изучить этапы проекта и соответствующие документы. Мы привлечем к процессу членов местных общин, спортивного и научного сообщества, любителей животных, ассоциацию ландшафтных архитекторов, а также представителей людей с особыми потребностями», - добавил Лаури Лаатс.
Разработанный под эгидой целевого учреждения SA Eesti Terviserajad проект пешеходно-велосипедных дорожек является частью сети троп здоровья, пролегающей по границе районов Нымме и Мустамяэ. Крупномасштабная цель проекта – формирование более экологичной, чистой и безопасной городской среды, которая способствовала бы активности горожан.
В марте на этой территории было обнаружено гнездо ястреба, и работы были временно приостановлены. В Эстонии ястреб относится ко II категории охраняемых видов – представители этой категории встречаются на очень ограниченных территориях или в редких местах обитания. Они могут оказаться под угрозой исчезновения в случае сохранения факторов опасности. Работы планировалось возобновить во второй половине лета, когда закончится период гнездования ястреба. Бревна, которые в настоящее время хранятся в лесу, будут вывезены из леса в конце лета, поскольку сейчас в них могут гнездиться птицы. Помимо птиц, внимание уделяется и растениям. С разрешения Департамента окружающей среды охраняемые виды растений были пересажены с участка, проходящего вдоль дороги, чтобы они не пострадали во время работ по реконструкции. Тем не менее, город решил остановить работы на этом этапе и расторгнуть договор с подрядчиком.