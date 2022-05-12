Таллинн приостанавливает строительство троп здоровья Нымме-Мустамяэ

Вчера, 11 мая, в Ныммеском доме культуры состоялась дискуссия на тему развития троп здоровья, в которой приняли участие старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс, старейшина района Нымме Лаури Паэвеэр и представители местной общины. По итогам обсуждения было принято решение на время остановить проект, и приступить к поиску новых вариантов в сотрудничестве с широкой рабочей группой, в которую войдут представители различных групп интересов.

«В последние недели мы обсуждали строительство троп здоровья Нымме-Мустамяэ в различных форматах с десятками представителей общины. Вчерашняя дискуссия также отразила озабоченность многих горожан относительно будущего леса. Многие выразили убеждение, что строительство новых объектов должно оказывать минимальное воздействие на природу. Мы решили приостановить работу над проектом создания тропы здоровья, город также расторгнет договор с застройщиком», - сказал Лаури Паэвеэр.

«В ландшафтном заповеднике Нымме-Мустамяэ обитает несколько охраняемых видов животных и растений. Для нас чрезвычайно важно сохранить видовое разнообразие, но наряду с этим мы должны расширять возможности для передвижения на природе, чтобы создать места для пеших и велосипедных прогулок. По моему предложению мы создаем рабочую группу для поиска конструктивных решений, которая сможет глубоко изучить этапы проекта и соответствующие документы. Мы привлечем к процессу членов местных общин, спортивного и научного сообщества, любителей животных, ассоциацию ландшафтных архитекторов, а также представителей людей с особыми потребностями», - добавил Лаури Лаатс.

Разработанный под эгидой целевого учреждения SA Eesti Terviserajad проект пешеходно-велосипедных дорожек является частью сети троп здоровья, пролегающей по границе районов Нымме и Мустамяэ. Крупномасштабная цель проекта – формирование более экологичной, чистой и безопасной городской среды, которая способствовала бы активности горожан.