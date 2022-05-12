Кая Каллас – центристам: наберитесь мужества и выразите мне недоверие

На вопрос о здоровье правящей коалиции Каллас ответила после долгой паузы, что это очень хороший вопрос. «В целом, правящая коалиция придерживается единой политики, но если что-то затевают вне коалиции, если начинается сотрудничество с EKRE, значит, есть намерение включить EKRE в правительство. Так что отвечать должна Центристская партия», – сказала Каллас.

Она добавила, что не сделала ничего для того, чтобы расколоть правительство, и не намерена его раскалывать.

Министр государственного управления, центрист Яак Ааб отметил, что инициатива по одному законопроекту действительно поступила из центристской фракции и что за поддержкой обратились и к другим партиям. «Это работа в Рийгикогу. Но моя работа в качестве главы центристской делегации в правительстве – сделать все для того, чтобы правительство работало», – сказал Ааб.

«О том, что станет с конкретным законопроектом в Рийгикогу, нужно спрашивать у Рийгикогу. Нужно искать консенсус и с партнером по коалиции в Рийгикогу. Ближайшие дни и недели покажут, будет ли прогресс по этому вопросу и какой, – сказал Ааб, добавив, что нет особой цели сотрудничать с EKRE по различным вопросам. – По определенным темам, например, семейным и детским пособиям, мы сотрудничаем и с другими партиями, но необходимо согласие партнера по коалиции».

Каллас отметила, что, разумеется, всем тяжело и повышение пособий – это актуальный вопрос. «Но когда в понедельник выступают с идеей повышения семейных пособий, во вторник выдвигают ультиматум, а в четверг представляют законопроект, возникает вопрос, есть ли вообще желание обсуждать эту тему. Мы не против, но эти обсуждения нужно проводить в ходе бюджетного процесса», – сказала Каллас, отметив, что цена предложения центристов составила бы около 300 миллионов евро.

Каллас отметила, что все хотят популярности, а популярное предложение, согласно которому все должны получить много денег, всего лишь часть дела. «Второй частью, поиском денег, должна заниматься Партия реформ. В правящей коалиции так дела не делаются. Я не вижу здесь иных причин кроме желания вести дела с кем-то другим. Наберитесь мужества, выразите мне недоверие, хватит этих фокусов», – заявила Каллас.