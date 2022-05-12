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Началось строительство магазина Lidl недалеко от Раквере

Айвар Ояперв
Началось строительство магазина Lidl недалеко от Раквере
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Pääsusilma kinnistul on alanud ettevalmistustööd Lidli kaupluse ehituseks.
Pääsusilma kinnistul on alanud ettevalmistustööd Lidli kaupluse ehituseks. Фото: Ain Liiva

На участке в Пяэсусильма у дороги Раквере – Сымеру началась подготовка к строительству магазина Lidl. Один из владельцев недвижимости Прийт Альтпере сказал, что поначалу будет построен только магазин - на строительство бизнес-центра, запланированного на том же участке, уйдет больше времени, пишет Virumaa Teataja.

Административно Пяэсусильма находится в волости Раквере, но по местонахождению - все же в городе Раквере: возле большой кольцевой дороги Раквере – Сымеру, через дорогу от стадиона с искусственным покрытием. Владельцами недвижимости являются OÜ Ratsonaal и Lidl Eesti OÜ.

«Началась подготовка к строительству здания магазина Lidl, — сказал Прийт Альтпере, один из владельцев участка. — Остальная часть, здания бизнес-центра пока находятся в стадии проектирования».

Когда несколько лет назад детальная планировка участка Pääsusilma еще только находилась в производстве, земельный участок принадлежал компании Altpere OÜ Lictor. Затем имущество перешло в собственность другой компании, OÜ Ratsonaal, поскольку основная деятельность Lictor не связана с развитием недвижимости. Около года назад Lidl Eesti приобрела часть участка.

Virid Teataja все еще ждет комментариев Lidl Eesti OÜ о начале строительных работ.

Город Раквере находится в авангарде Эстонии по обилию деловых и торговых центров. Хотя Põhjakeskus принадлежит, например, самоуправлению Раквере, это все же торговый центр, действующий в Раквере, и получается, что в городе есть два крупных торговых центра и один поменьше в центре города. OG Elektra объявила, что намерена построить в центре города вместо торгового центра Tsentrum крупный деловой и развлекательный центр.

Олег Гроссь, владелец OG Elektra, сказал Virumaa Teataja: «Конечно, не буду увиливать, становится все труднее. Конкуренция в эстонской розничной торговле высока и становится еще жестче. Конкуренция приветствуется, но, конечно, где-то есть предел».

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