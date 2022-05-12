Первая жертва войны с российской стороны границы. Что известно об обстреле белгородского села

Как и другие губернаторы приграничных с Украиной областей, Гладков сообщает о связанных с российским вторжением в Украину событиях в своем телеграм-канале. "Семь раненых, поздно ночью привезли еще одного пострадавшего, - написал губернатор утром. - Федеральные телеграм-каналы пишут о еще одном погибшем, 14-летнем мальчике. Сообщаю, что это не так. Мальчик жив и находится в областной больнице".

Губернатор выложил фото с последствиями обстрела. По его данным, пострадали 17 домовладений и шесть автомобилей, выбиты окна в школе, почтовом отделении и магазине. Дома в селе не горят - горит камыш, растущий за пределами населенного пункта, подчеркнул Гладков.

ВСУ обстреляли село в Белгородской области, повреждены десять автомобилейhttps://t.co/cgx7qs4p5L pic.twitter.com/MfyJ3XnLsd — РИА Новости (@rianru) May 12, 2022

Село находится примерно в 20 километрах по прямой от украинской границы. Всех его жителей вывезут в безопасное место, заявил глава Белгородской области.

В условиях военного времени Би-би-си не может оперативно проверить заявления официальных лиц. Украинская сторона официально не комментировала обстрел села Солохи.

Отвечая на вопрос Би-би-си, какая будет реакция российских властей на обстрел села Солохи, представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что "это ситуация, которая делает необходимыми дополнительные меры по укреплению безопасности этих прилегающих к Украине районов".

О конкретных мерах могут говорить российские военные, добавил он. На вопрос, как обстрел может повлиять на российско-украинские переговоры, Песков во время ежедневного брифинга ответил: "Мы вчера говорили про переговоры, со вчерашнего дня ничего не изменилось. И сейчас похвастаться нечем на переговорном треке".

С начала войны против Украины власти Белгородской области неоднократно сообщали об обстрелах других сел, но не заявляли о погибших.

14 апреля в селе Журавлевка осколочное ранение получил один житель, 19 апреля трое человек пострадали в попавшем под обстрел селе Головчино, 25 апреля в Журавлеве и селе Нехотеевка было двое пострадавших при обстреле, а 26 апреля и 5 мая в тех же селах при обстрелах никто не пострадал, следовало из заявлений региональных властей. Всего после 24 февраля в Белгородской области в результате обстрелов было повреждено более 200 жилых домов, пишет Интерфакс, ссылаясь на заявления властей.

Во время этих и других обстрелов ранения получали и военнослужащие, но число пострадавших не уточнялось, пишет "Коммерсант". Сообщалось об одном погибшем - военном священнике Олеге Артемове.