Вчера утром волостное собрание Пейпсияэре собралось для голосования по вотуму недоверия заместителю волостного старейшины Пеэтеру Киуру, пишет Tartu Postimees.
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Вотум недоверия заместителю волостного старейшины Пейпсияэре провалился
Вотум недоверия заместителю волостного старейшины Пейпсияэре провалился
1 апреля совет освободил от должности старейшину Пейпсияэре Александра Широкова, вскоре вслед за этим последовало выражение недоверия заместителю волостного старейшины. Заявители обвинили Пеэтера Киуру в вымогательстве денег и угрозах в адрес волостного уполномоченного.
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