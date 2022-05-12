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Вотум недоверия заместителю волостного старейшины Пейпсияэре провалился

Келли Кукин
, журналист
Вотум недоверия заместителю волостного старейшины Пейпсияэре провалился
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Пеэтер Киуру на первом заседании волостного собрания Пейпсияэре. Заседание прошло при свечах из-за сбоев электроснабжения в результате снежного шторма.
Пеэтер Киуру на первом заседании волостного собрания Пейпсияэре. Заседание прошло при свечах из-за сбоев электроснабжения в результате снежного шторма. Фото: Kristjan Teedema

Вчера утром волостное собрание Пейпсияэре собралось для голосования по вотуму недоверия заместителю волостного старейшины Пеэтеру Киуру, пишет Tartu Postimees.

1 апреля совет освободил от должности старейшину Пейпсияэре Александра Широкова, вскоре вслед за этим последовало выражение недоверия заместителю волостного старейшины. Заявители обвинили Пеэтера Киуру в вымогательстве денег и угрозах в адрес волостного уполномоченного.

Против вотума недоверия Пеэтеру Киуру проголосовали 13 депутатов, за – 7, в результате чего заместитель волостного старейшины продолжит исполнять свои обязанности. Один член собрания решил воздержаться.

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