Таави Аас: найден лучший из возможных вариантов строительства плавучего терминала СПГ

Министр сказал на пресс-конференции правительства, что решение очень простое и понятное. Частное предприятие получает четкие обязанности, с его стороны будет создана способность приема СПГ, а Elering примет четкое обязательство подключить этот терминал к сети газопередач и пустить по сети газ.

«По-настоящему радует, что по итогам долгих переговоров мы достигли точки, с которой можно было бы начать», – сказал Аас и добавил, что теперь следует быстро двигаться дальше.

Министр отметил, что конкурсы и работы по перевалочному причалу ведутся, теперь частная фирма сможет продолжить работу.

«Надеемся, что по итогам к осени способность будет создана», – выразил министр надежду, но добавил, что, хотя строительный процесс только начинается, также продолжится работа над планом B.

Исполнительный директор Infortar Мартти Талгре сказал BNS, что в среду было принято предложение Alexela и Infortar по строительству терминала СПГ.

«Мы поняли, что принято наше предложение по созданию терминала СПГ, комплексному решению. Надеемся в ближайшее время получить и письменное подтверждение. Наряду с нами этой уверенности ждут и потребители, весь газовый рынок, эстонские промышленность и экономика в целом», – сказал Тайгре.