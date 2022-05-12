По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, найден лучший из возможных вариантов в плане строительства плавучего терминала СПГ.
Таави Аас: найден лучший из возможных вариантов строительства плавучего терминала СПГ
Министр сказал на пресс-конференции правительства, что решение очень простое и понятное. Частное предприятие получает четкие обязанности, с его стороны будет создана способность приема СПГ, а Elering примет четкое обязательство подключить этот терминал к сети газопередач и пустить по сети газ.
«По-настоящему радует, что по итогам долгих переговоров мы достигли точки, с которой можно было бы начать», – сказал Аас и добавил, что теперь следует быстро двигаться дальше.
Министр отметил, что конкурсы и работы по перевалочному причалу ведутся, теперь частная фирма сможет продолжить работу.
«Надеемся, что по итогам к осени способность будет создана», – выразил министр надежду, но добавил, что, хотя строительный процесс только начинается, также продолжится работа над планом B.
Исполнительный директор Infortar Мартти Талгре сказал BNS, что в среду было принято предложение Alexela и Infortar по строительству терминала СПГ.
«Мы поняли, что принято наше предложение по созданию терминала СПГ, комплексному решению. Надеемся в ближайшее время получить и письменное подтверждение. Наряду с нами этой уверенности ждут и потребители, весь газовый рынок, эстонские промышленность и экономика в целом», – сказал Тайгре.
По словам Тайгре, Alexela и Infortar не запрашивали деньги налогоплательщика на строительство терминала, но к осени ждут от государства обеспечения доступа к сети газопередач и региональному газовому рынку. «Без государственной поддержки, доброй воли и всестороннего сотрудничества не получится к осени запустить терминал СПГ и восстановить надежность снабжения газом», – подчеркнул Тайгре.