Пруд Ыйсмяэ очистят от ила

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова откачка ила из пруда осуществляется с помощью механизма Truxor. «На берегу пруда построены бассейны-отстойники из геотекстиля, куда выкачивают воду с илом. После того как в бассейне остается один ил, его вывозят на стацию по приему отходов. Откачка ила необходима не только с целью приведения пруда в порядок, но нужна для создания нового фонтана, чтобы в систему фонтана в будущем не попало отложений или ила», – сказал старейшина и добавил, что работы по очистке завершатся в июне.

«В рамках работ по реконструкции будет построен новый фонтан с программируемой декоративной подсветкой и различными режимами подачи воды», – сказал Сильянов. По словам старейшины, берега пруда получат новое укрепление. «Старое укрепление уже практически полностью демонтировано и осталось только рядом с бассейнами-отстойниками. По периметру пруда построят новую пешеходную дорожку, шириной в два метра. Дорожка будет огорожена металлическими поручнями, что обеспечит безопасность и придаст визуальный эффект», – пояснил Сильянов.

Работы по реконструкции освещения проходят параллельно с другими работами. На территории парковой зоны вокруг пруда Ыйсмяэ будет модернизировано освещение, а по тропам внешнего круга будет уложено покрытие из гранитной крошки. Помимо этого, запланирована постройка комплекса для паркура и будет заменен амортизированный спортивный инвентарь. Также будут обновлены скамейки и урны, а возле входа в парк, на территории и Ыйсмяэ-теэ, 26 и 28 будет установлен стационарный туалетный модуль» – рассказал старейшина о запланированных работах в парке и добавил, что все строения в будущем будут доступны для всех желающих.

В рамках работ по озеленению территории вокруг пруда Ыйсмяэ будут высажены различные кустарники, деревья и цветы. Работы по реконструкции пруда Ыйсмяэ и прилегающей территории будут выполнены по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Проектную документацию подготовило предприятие K-Projekt AS, строительные работы будет осуществлять фирма OÜ RTS Infraehitus. Договорная стоимость работ составляет 1 727 000 евро. Срок завершения работ – июль 2022 года.