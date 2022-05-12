Россия предпримет ответные шаги военно-технического и иного характера в случае присоединения Финляндии к НАТО, заявил МИД России.
В МИД РФ в случае вступления Финляндии в НАТО пообещали ответные меры
«Присоединение Финляндии к НАТО нанесет серьезный ущерб двусторонним российско-финляндским отношениям, поддержанию стабильности и безопасности в североевропейском регионе. Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз ее национальной безопасности», - говорится в заявлении ведомства, которое в четверг цитирует «Интерфакс».
«В Хельсинки должны отдавать себе отчет об ответственности и последствиях такого шага», - подчеркивает МИД РФ.
Также отмечается, что вступление в НАТО станет также прямым нарушением международно-правовых обязательств Финляндии (Парижского мирного договора 1947 г., Договора 1992 г. между Россией и Финляндией об основах отношений).
В МИД РФ заметили, что «в течение десятилетий политика военного неприсоединения служила основой стабильности в североевропейском регионе», а «роль военного фактора была сведена к нулю».
В российском внешнеполитическом ведомстве убеждены, что «цель НАТО (...) ясна - продолжить расширение к границам России, создать еще один фланг для военной угрозы нашей стране». «Но зачем Финляндии превращать свою территорию в рубеж военного противостояния с Российской Федерацией, лишаясь при этом самостоятельности в принятии собственных решений, рассудит история», - отмечается в сообщении.