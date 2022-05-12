В МИД РФ в случае вступления Финляндии в НАТО пообещали ответные меры

«Присоединение Финляндии к НАТО нанесет серьезный ущерб двусторонним российско-финляндским отношениям, поддержанию стабильности и безопасности в североевропейском регионе. Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз ее национальной безопасности», - говорится в заявлении ведомства, которое в четверг цитирует «Интерфакс».

«В Хельсинки должны отдавать себе отчет об ответственности и последствиях такого шага», - подчеркивает МИД РФ.

Также отмечается, что вступление в НАТО станет также прямым нарушением международно-правовых обязательств Финляндии (Парижского мирного договора 1947 г., Договора 1992 г. между Россией и Финляндией об основах отношений).

В МИД РФ заметили, что «в течение десятилетий политика военного неприсоединения служила основой стабильности в североевропейском регионе», а «роль военного фактора была сведена к нулю».