Лутсар: осенью хотелось бы обойтись без коронавирусных ограничений

"Если последние предположения, немного основанные на спекуляциях, верны, то волны, судя по данным ЮАР, наступают каждые шесть месяцев. По моей оценке, последний пик у нас был в феврале-марте, так что следующая волна может начаться в августе. Каждый новый штамм провоцировал новую волну", - сказала она.