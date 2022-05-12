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Лутсар: осенью хотелось бы обойтись без коронавирусных ограничений

rus.postimees.ee
Лутсар: осенью хотелось бы обойтись без коронавирусных ограничений
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Ирья Лутсар.
Ирья Лутсар. Фото: Gert Tali

Разговоры о необходимости научиться жить с коронавирусом ведутся с начала пандемии, однако в Эстонии последовательно вводились ограничения на передвижение и деятельность. Этой осенью следует попытаться пережить волну коронавируса без ограничений, заявила профессор кафедры вирусологии Тартуского университета Ирья Лутсар, пишет Rus.ERR.

"Если последние предположения, немного основанные на спекуляциях, верны, то волны, судя по данным ЮАР, наступают каждые шесть месяцев. По моей оценке, последний пик у нас был в феврале-марте, так что следующая волна может начаться в августе. Каждый новый штамм провоцировал новую волну", - сказала она.

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