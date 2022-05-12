Разговоры о необходимости научиться жить с коронавирусом ведутся с начала пандемии, однако в Эстонии последовательно вводились ограничения на передвижение и деятельность. Этой осенью следует попытаться пережить волну коронавируса без ограничений, заявила профессор кафедры вирусологии Тартуского университета Ирья Лутсар, пишет Rus.ERR.
Лутсар: осенью хотелось бы обойтись без коронавирусных ограничений
Лутсар: осенью хотелось бы обойтись без коронавирусных ограничений
"Если последние предположения, немного основанные на спекуляциях, верны, то волны, судя по данным ЮАР, наступают каждые шесть месяцев. По моей оценке, последний пик у нас был в феврале-марте, так что следующая волна может начаться в августе. Каждый новый штамм провоцировал новую волну", - сказала она.
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