Omniva начинает развозить почту на электрических грузовых велосипедах

Член правления Omniva Кристи Унт подтвердила, что электровелосипеды стали очередным шагом Omniva в развитии услуги, поддерживающей зелёную жилую среду. Предприятие уже использует солнечные панели в своем логистическом центре на Рукки-теэ, а с марта месяца в некоторых регионах Эстонии почтовые услуги оказывают с использованием новых электромобилей. «Мы сфокусировали внимание на оказании дружественной к окружающей среде почтовой услуги и шаг за шагом движемся в этом направлении. Этой весной почтовые курьеры начнут развозить почту по всей Эстонии на 15 новых электровелосипедах, – уточнила Унт. – Быстрый и эффективный электрический грузовой велосипед Vok Bikes отлично подходит для оказания наших почтовых услуг в густонаселенных районах. Мы, определенно, планируем расширять использование электровелосипедов и в будущем».

Электрические грузовые велосипеды Omniva начнут развозить почту в Таллинне, Тарту, Йыгева, Хаапсалу, Курессааре и Пярну. Vok Bikes движется со скоростью до 25 км/час и на одной зарядке может проехать до 100 километров. Велосипед удобен в эксплуатации благодаря прозрачному окну и крыше, которые защищают водителя в плохую погоду. В задней части велосипеда расположен грузовой отсек, позволяющий перевозить периодические издания и письма, которые на обычном велосипеде развозить сложно. По сравнению с доставкой почты пешком электровелосипедом можно обслужить на 15 процентов больше клиентов. При этом на электровелосипеде можно передвигаться в таких местах, где автомобиль не проедет. В отношении водителей электрических грузовых велосипедов действуют те же правила дорожного движения и требования безопасности, как и для других велосипедистов.