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Эстонским фермерам не удается найти работников из числа беженцев

Яанус Вогельберг
Эстонским фермерам не удается найти работников из числа беженцев
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Работник в поле
Работник в поле Фото: Tairo Lutter / Postimees / Scanpix

Несмотря на то, что в Эстонию прибыло более 37 000 украинских беженцев, по данным Cельскохозяйственно-торговой палаты, набрать необходимых сезонных рабочих в достаточном количестве не представляется возможным, пишет Postimees.

Согласно недавнему опросу, проведенному палатой, сельскохозяйственные предприятия и производители продуктов питания обеспокоены доступностью иностранной рабочей силы. Компании прогнозируют трудности с поиском сезонных работников, из-за чего они рискуют не заполнить все необходимые рабочие места. Предприниматели надеются, что вступление в силу поправок к Закону об иностранцах внесет ясность в вопрос о продлении разрешений на работу для украинцев.

«Опрос, проведенный Сельскохозяйственной палатой, показывает, что в этом сезоне компании столкнулись с неустойчивой ситуацией с точки зрения доступности рабочей силы. Прежние договоры с рабочими из Украины не действуют из-за войны, а среди военных беженцев не нашлось нужного количества рабочих. В отношении найма иностранных рабочих и продления разрешений на работу, мы считаем очень важным, что президент принял вчера решение об окончательном обнародовании Закона об иностранцах», — сказал председатель правления Сельскохозяйственно-торговой палаты Роомет Сырмус.

В опросе, проведенном среди членов Сельскохозяйственно-торговой палаты, участвовали компании, которые используют и нуждаются в иностранной рабочей силе в своей компании. На вопрос, насколько велика вероятность найти работников в этом сезоне, почти треть сказали, что прогнозируют острую нехватку рабочей силы в секторе, а более трети ответивших компаний заявили, что некоторая нехватка рабочей силы может возникнуть.

Обеспокоенность высказали представители различных производственных секторов, в том числе фермеров, занимающихся выращиванием клубники, молочного, зернового и мясного скотоводства, а также пищевой промышленности. Сильнее всех были обеспокоены компании, испытывающие наибольшую потребностью в сезонных работниках. Лишь треть опрошенных считают, что смогут найти рабочую силу, используя прежние контакты и договоренности.

Хотя многие предприниматели уже успели заключить трудовые договоры с рабочими, которые должны были приехать из Украины, люди не хотят покидать Украину до окончания войны – мужчины не могут уехать, а женщины хотят поддержать их на родине.

На вопрос, нашли ли они уже работников среди военных беженцев, прибывших из Украины, только 9% предпринимателей ответили, что удовлетворили свои потребности в рабочей силе. 31% респондентов приняли работников из числа военных беженцев в небольшой степени, а 60 % компаний заявили, что они не принимали работников из числа военных беженцев.

В качестве основных проблем или препятствий для трудоустройства беженцев назывались отсутствие интереса к работе и жизни в сельской местности, неподходящее местоположение и отсутствие предыдущего сельскохозяйственного опыта. Также отмечалось, что многие из предлагаемых в сельском хозяйстве видов физического труда больше подходят мужчинам, тогда как большинство военных беженцев составляют женщины с детьми.

Некоторые респонденты заявили, что найти работников в сельском хозяйстве и животноводстве сложно даже при относительно хорошей заработной плате. Опасения по поводу продления разрешений на работу для работников, которые находились в Эстонии до 24 февраля, приводились среди трудностей с оформлением сезонного работника. Также были затронуты проблемы, связанные с бюрократией, процедурными сроками и отсутствием информации.

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