Лийна Керсна: я не цепляюсь за министерское кресло

«Для меня было и остается важным, чтобы дети могли в безопасности ходить в школу. Разумеется, это следует обеспечивать в соответствии с законами, и мы осознавали это, когда действовали ради того, чтобы образование оставалось открытым, - сказала Керсна BNS. - Благодаря нашим быстрым действиям все школы после школьных каникул получили экспресс-тесты, которые за первую неделю выявили более 1000 потенциальных носителей вируса. В противном случае школы перевели бы на дистанционное обучение, потому что было очень сильное соответствующее давление».

По ее словам, тестирование позволило школам и образованию по интересам оставаться максимально открытыми и во время последующих волн вируса. «Это существенно влияет на психологическое здоровье наших детей и их успехи в учебе. Если мы сделали что-то не так, когда стремились сохранить школы открытыми, я разумеется понесу ответственность. На договорах стоит моя подпись, - сказала Керсна. - Я ни в коем случае не цепляюсь за кресло министра. Я была готова сразу же подать в отставку, если бы правительство в этом учебном году перевело школы на дистанционное обучение. К счастью, благодаря тестированию мы смогли сохранить школы открытыми максимально безопасным образом».

Депутаты парламентской фракции EKRE подали в госпрокуратуру и полицию безопасности заявление о возбуждении уголовного дела в отношении министра образования и науки Лийны Керсна. В заявлении указано, что в октябре 2021 года Лийна Керсна заключила договор с OÜ SelfDiagnostics на закупку экспресс-тестов для школ на сумму 5,1 млн евро, не организовав предусмотренную законом процедуру госзакупки и предоставив OÜ SelfDiagnostics преимущество при заключении договора.

В ноябре 2021 года Лийна Керсна заключила рамочный договор с OÜ Medesto Logistics на закупку экспресс-тестов для школ на сумму 2,3 млн евро, снова не организовав предусмотренную законом процедуру госзакупки и тем самым предоставив OÜ Medesto Logistics преимущество.

В январе 2022 года Лийна Керсна внесла изменения в заключенный с OÜ Medesto Logistics рамочный договор, заказав у OÜ Medesto Logistics дополнительные экспресс-тесты на общую сумму 1,2 млн евро, что противоречило требованиям рамочного договора.