Алар Карис заверил вице-спикера Верховной Рады во всесторонней поддержке Эстонии

«Украина может рассчитывать на поддержку со стороны Эстонии, мы продолжим оказывать ее во всех необходимых сферах и примем также участие в послевоенном восстановлении страны, поможем проводить спасательные работы и гуманитарное разминирование», – сказал Карис, по словам которого следует серьезно отнестись к предложению губернатора Житомирской области, согласно которому Эстония могла бы принять участие в ее восстановлении.

По словам президента, Эстония поддерживает дальнейшее действие введенных в отношении России жестких санкций. «Они необходимы для оказания давления, цена войны должна быть для России достаточно высокой, чтобы она наконец всерьез задумалась о прекращении агрессии и перешла к содержательным мирным переговорам, – сказал президент. – Эстония приняла решение отказаться от российских энергоносителей, мы со своей стороны способствуем тому, чтобы убедить и другие страны в необходимости жестких санкций». По словам Кариса, ЕС продемонстрировал серьезную сплоченность во введении санкций, но много работы еще только предстоит.

«Эстония твердо поддерживает вступление Украины в ЕС. Мы знаем, что результаты по этому вопросу не наступают быстро. Мы выступаем за то, чтобы возникла обширная поддержка вступления Украины в ЕС. Мы сами прошли этот путь и знаем, что он долог. Теперь эти шаги предстоит проделать Украине. Эстония может вместе с другими странами поддержать Украину в выполнении критериев для вступления», – сказал президент на встрече.

По словам президента, следует задокументировать все совершенные в Украине военные преступления и призвать к ответственности всех преступников. «Мы готовы отправить экспертов для помощи Международному уголовному суду, чтобы обеспечить независимое и эффективное расследование совершенных Россией в Украине преступлений», – сказал Карис.