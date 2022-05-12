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В пятницу состоится благотворительный матч таллиннская «Флора» - киевское «Динамо»

rus.postimees.ee
В пятницу состоится благотворительный матч таллиннская «Флора» - киевское «Динамо»
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Украинский флаг. Фото иллюстративное.
Украинский флаг. Фото иллюстративное. Фото: Wikimedia Commons

В эту пятницу, 13 мая, в 19.00 на стадионе A. Le Coq Arena состоится благотворительный матч, на котором сразятся две команды: таллиннская «Флора» - киевское «Динамо».

Стадион откроется в 18.00. Весь доход от продажи билетов будет перечислен в Министерство социальных дел Украины, которое в свою очередь, закупит предметы первой необходимости для нуждающихся. Также помощь можно оказать и на месте – пожертвования принимаются в спецящики, расположенные на стадионе.

Игроков проводят на матч дети украинских беженцев, также прозвучат гимны Эстонии и Украины. Перед началом матча пройдет минута молчания в память погибших в войне.

Цена билета для взрослого 10 евро, льготный билет (ученикам и студентам) – 5 евро. В день игры билет для взрослого будет стоить 15 евро, льготный – 10 евро. Вход детям до 12 лет и пенсионерам бесплатный.

Билеты можно купить здесь.

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