В эту пятницу, 13 мая, в 19.00 на стадионе A. Le Coq Arena состоится благотворительный матч, на котором сразятся две команды: таллиннская «Флора» - киевское «Динамо».
В пятницу состоится благотворительный матч таллиннская «Флора» - киевское «Динамо»
В пятницу состоится благотворительный матч таллиннская «Флора» - киевское «Динамо»
Стадион откроется в 18.00. Весь доход от продажи билетов будет перечислен в Министерство социальных дел Украины, которое в свою очередь, закупит предметы первой необходимости для нуждающихся. Также помощь можно оказать и на месте – пожертвования принимаются в спецящики, расположенные на стадионе.
Игроков проводят на матч дети украинских беженцев, также прозвучат гимны Эстонии и Украины. Перед началом матча пройдет минута молчания в память погибших в войне.
Цена билета для взрослого 10 евро, льготный билет (ученикам и студентам) – 5 евро. В день игры билет для взрослого будет стоить 15 евро, льготный – 10 евро. Вход детям до 12 лет и пенсионерам бесплатный.
Билеты можно купить здесь.
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