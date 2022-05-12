В пятницу состоится благотворительный матч таллиннская «Флора» - киевское «Динамо»

Стадион откроется в 18.00. Весь доход от продажи билетов будет перечислен в Министерство социальных дел Украины, которое в свою очередь, закупит предметы первой необходимости для нуждающихся. Также помощь можно оказать и на месте – пожертвования принимаются в спецящики, расположенные на стадионе.