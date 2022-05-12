Немецкий концерн Siemens полностью уходит из России. После того как концерн уже прекратил дела с российским государством, теперь он полностью сворачивает бизнес в РФ, процедура прекращения производственной и операционной деятельности в этой стране уже началась, сообщается в пресс-релизе Siemens, обнародованном в четверг, 12 мая. "Мы осуждаем войну в Украине и решили провести упорядоченный процесс, чтобы свернуть нашу промышленную деятельность в России. Это было непростым решением, учитывая нашу обязанность заботиться о наших сотрудниках и давние отношения с клиентами на рынке, на котором мы работаем уже почти 170 лет", - заявил глава Siemens Роланд Буш.

Это объявление совпало по времени с обнародованием показателей Siemens за второй квартал 2022 года, в течение которого он получил в России прибыль в объеме 1,2 млрд евро. Это вдвое меньший объем прибыли, чем за аналогичный период прошлого года, но концерн подтвердил свой прогноз на текущий год. В то же время агентство dpa отмечает, что показатели Siemens за второй квартал 2022 года оказались более высокими благодаря целому ряду позитивных факторов, включая продажу компании по производству трансмиссий Flender. В России Siemens генерирует около одного процента своего оборота. Немецкий концерн имеет в РФ около трех тысяч сотрудников.