Чт, 12.05.2022
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Siemens полностью уходит из России

Deutsche Welle
Siemens полностью уходит из России
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Глава Siemens Кристиан Брух.
Глава Siemens Кристиан Брух. Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de/imago images/Sven Simon

Немецкий концерн на фоне войны России в Украине уже прекратил дела с российским государством. Теперь Siemens полностью сворачивает бизнес в РФ, пишет Deutsche Welle.

Немецкий концерн Siemens полностью уходит из России. После того как концерн уже прекратил дела с российским государством, теперь он полностью сворачивает бизнес в РФ, процедура прекращения производственной и операционной деятельности в этой стране уже началась, сообщается в пресс-релизе Siemens, обнародованном в четверг, 12 мая. "Мы осуждаем войну в Украине и решили провести упорядоченный процесс, чтобы свернуть нашу промышленную деятельность в России. Это было непростым решением, учитывая нашу обязанность заботиться о наших сотрудниках и давние отношения с клиентами на рынке, на котором мы работаем уже почти 170 лет", - заявил глава Siemens Роланд Буш.

Это объявление совпало по времени с обнародованием показателей Siemens за второй квартал 2022 года, в течение которого он получил в России прибыль в объеме 1,2 млрд евро. Это вдвое меньший объем прибыли, чем за аналогичный период прошлого года, но концерн подтвердил свой прогноз на текущий год. В то же время агентство dpa отмечает, что показатели Siemens за второй квартал 2022 года оказались более высокими благодаря целому ряду позитивных факторов, включая продажу компании по производству трансмиссий Flender. В России Siemens генерирует около одного процента своего оборота. Немецкий концерн имеет в РФ около трех тысяч сотрудников.

"В исключительно сложных условиях наш бизнес остается сильным. Рост количества заказов вновь отразил доверие наших клиентов к нам", - констатировал глава Siemens Роланд Буш. Оборот концерна составил 17 млрд евро - номинально плюс 16 процентов в годовом исчислении. Количество заказов за тот же период выросло на 32 процента - до почти 21 млрд евро.

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